Казахстанцу сначала одобрили автокредит, а потом отказали, но он успел оформить машину на себя

В СКО признали недействительной сделку купли-продажи автомобиля, так как покупатель не передал деньги, но оформил машину на себя и начал скрываться, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску о признании сделки недействительной рассмотрел суд района имени Габита Мусрепова.

На судебном заседании установлено, что истец продавал свой автомобиль Volkswagen Tiguan через торговый дом. Ответчик, изъявив желание приобрести указанное авто, заключил договор банковского займа.

Получив первоначальное одобрение по кредиту и внеся сумму первоначального взноса, ответчик посредством банковского приложения переоформил автомашину на свое имя.

В последующем на этапе оформления автокредитования банк отказал ответчику в выдаче кредита в связи с проявлением недоверия к клиенту.

"Истец обратился в суд с заявлением о признании сделки недействительной, поскольку фактически сделка не состоялась, автомашина находится у него, деньги он не получил, однако транспортное средство оформлено на имя ответчика.

Последний скрывается, на звонки не отвечает, по зарегистрированному месту жительства не проживает, тем самым уклоняется от переоформления транспортного средства на имя хозяина", - пояснили в суде.

Решением суда от 27 февраля 2025 года иск удовлетворен, сделка купли-продажи автомашины признана недействительной. Решение суда уже вступило в законную силу.

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