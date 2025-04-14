Пропавшую школьницу из Шымкента нашли в Алматы

Полицейские разыскали пропавшую школьницу из Шымкента - ее нашли в Алматы в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Подросток", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в полиции, во время патрулирования Аллеи на улице Пушкина выявили 16-летнюю девушку, которая числилась в розыске как без вести пропавшая в городе Шымкент.

"Несовершеннолетняя пояснила, что самостоятельно прибыла в Алматы без ведома родителей. Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры по обеспечению ее безопасности — девочка была временно помещена в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до прибытия законных представителей", - заявил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

С родителями и близкими девочки будет проведена индивидуальная профилактическая работа, направленная на укрепление семейных связей и предотвращение повторных случаев самовольного ухода, пообещали стражи порядка.

Отметим, на сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

В январе этого года произошла похожая история - казахстанка заявила о пропаже своей 16-летней дочери в Туркестанской области в 2021 году. Девушку обнаружили спустя четыре года в Алматы.

Также сообщалось о пропаже парня и девушки в Алматы, но спустя почти полгода их нашли живыми. В полиции рассказали подробности.