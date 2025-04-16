"Просим сохранять спокойствие": в "АлТС" обратились к алматинцам с предупреждением

В ТОО "Алматинские тепловые сети" обратились к жителям города с сообщением о проведении испытаний теплосетей в разных районах города, передает NUR.KZ.

Гидравлические испытания начнутся 21 апреля и продлятся две недели, по 6 мая 2025 года, на территории всех районов города.

"В эти дни ежедневно с 04:00 до 07:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем быть предельно внимательными, соблюдать элементарные правила предосторожности", - сообщили в "АлТС".

Отмечается, что в рамках проведения работ, несмотря на соблюдение всех мер безопасности, в отдельных случаях возможны локальные технические отклонения - например, появление влаги на поверхности или повреждение покрытия.

"В подобных ситуациях просим сохранять спокойствие, не предпринимать самостоятельных действий и незамедлительно сообщить о случившемся в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 / 341-07-77 (доб. 1011 или 1014), единый номер - 109", - сообщили в компании.

Там добавили, что горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

Испытания будут проводиться по следующему графику:

- 21 апреля

Алмалинский и Жетысуский районы : Райымбека – Бродского - Рыскулова – Сейфуллина;

: Райымбека – Бродского - Рыскулова – Сейфуллина; Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.

- с 21 апреля по 8 мая

Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева.

- 21 и 22 апреля

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан – Маметовой – Абылай хана.

- 22 апреля

Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

- 22 и 23 апреля

Ауэзовский и Алмалинский районы : Карасай батыра - Райымбека - Яссауи – Емцова;

: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи – Емцова; Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина - Тобоякова – Назарбаева –Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.

- 23 апреля

Ауэзовский и Алмалинский районы : Карасай батыра - Райымбека - Яссауи – Емцова;

: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи – Емцова; Жетысуский район : микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса в контуре улиц Ангарская – Макатаева – Палладина - Павлодарская;

: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса в контуре улиц Ангарская – Макатаева – Палладина - Павлодарская; Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко;

Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко; Алмалинский район : Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека;

: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека; Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи – Емцова.

- с 23 по 25 апреля

Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Сейфуллина - Северное Кольцо – Бурундайская;

Рыскулова – Сейфуллина - Северное Кольцо – Бурундайская; Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

- 24 апреля

Наурызбайский район : Базарбай Жұманиязов – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш;

: Базарбай Жұманиязов – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш; Жетысуский район : микрорайон Кулагер по улицам Серикова - Ратушного, в контуре улиц Рыскулова - Жансугурова – Тихова - Глазунова;

: микрорайон Кулагер по улицам Серикова - Ратушного, в контуре улиц Рыскулова - Жансугурова – Тихова - Глазунова; Бостандыкский район : Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова;

: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова; Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

- 24 и 25 апреля

Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева –Ашимова – Ислама Каримова.

- 25 апреля

Алатауский район : Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі;

: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі; Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.

- 28 апреля

Алмалинский и Бостандыкский районы : Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева;

: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева; Алатауский район: посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

- с 28 апреля по 6 мая

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы : Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского; Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

- 29 и 30 апреля

Ауэзовский и Алмалинский районы : Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка;

: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка; Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Назарбаева – Шевченко –– Желтоксан – Сатпаева – Сейфуллина – Абая – Досмухамедова.

- 30 апреля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

- 5 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

- 5 и 6 мая

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.