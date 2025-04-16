Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Просим сохранять спокойствие": в "АлТС" обратились к алматинцам с предупреждением

Опубликовано:

Теплосети
Теплосети. Фото: акимат Алматы

В ТОО "Алматинские тепловые сети" обратились к жителям города с сообщением о проведении испытаний теплосетей в разных районах города, передает NUR.KZ.

Гидравлические испытания начнутся 21 апреля и продлятся две недели, по 6 мая 2025 года, на территории всех районов города.

"В эти дни ежедневно с 04:00 до 07:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем быть предельно внимательными, соблюдать элементарные правила предосторожности", - сообщили в "АлТС".

Отмечается, что в рамках проведения работ, несмотря на соблюдение всех мер безопасности, в отдельных случаях возможны локальные технические отклонения - например, появление влаги на поверхности или повреждение покрытия.

"В подобных ситуациях просим сохранять спокойствие, не предпринимать самостоятельных действий и незамедлительно сообщить о случившемся в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 / 341-07-77 (доб. 1011 или 1014), единый номер - 109", - сообщили в компании.

Там добавили, что горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

Испытания будут проводиться по следующему графику:

- 21 апреля

  • Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского - Рыскулова – Сейфуллина;
  • Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.

- с 21 апреля по 8 мая

  • Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева.

- 21 и 22 апреля

  • Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан – Маметовой – Абылай хана.

- 22 апреля

  • Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

- 22 и 23 апреля

  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи – Емцова;
  • Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина - Тобоякова – Назарбаева –Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.

- 23 апреля

  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи – Емцова;
  • Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса в контуре улиц Ангарская – Макатаева – Палладина - Павлодарская;
  • Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко;
  • Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека;
  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи – Емцова.

- с 23 по 25 апреля

  • Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Сейфуллина - Северное Кольцо – Бурундайская;
  • Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

- 24 апреля

  • Наурызбайский район: Базарбай Жұманиязов – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш;
  • Жетысуский район: микрорайон Кулагер по улицам Серикова - Ратушного, в контуре улиц Рыскулова - Жансугурова – Тихова - Глазунова;
  • Бостандыкский район: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова;
  • Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

- 24 и 25 апреля

  • Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева –Ашимова – Ислама Каримова.

- 25 апреля

  • Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі;
  • Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.

- 28 апреля

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева;
  • Алатауский район: посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

- с 28 апреля по 6 мая

  • Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

- 29 и 30 апреля

  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка;
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Назарбаева – Шевченко –– Желтоксан – Сатпаева – Сейфуллина – Абая – Досмухамедова.

- 30 апреля

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

- 5 мая

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

- 5 и 6 мая

  • Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236092-prosim-sohranyat-spokoystvie-v-alts-obratilis-k-almatincam-s-preduprezhdeniem/