Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на майские праздники в Казахстане
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В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили о графике работы Центров обслуживания населения в дополнительные дни отдыха в мае, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
По данным "Правительство для граждан", нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 1, 7 и 9 мая.
При этом субботние дни 3 и 10 мая будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов: центры обслуживания населения - до 13:00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12:00, выдача документов - до 13:00.
Отмечается, что актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице госкорпорации в Instagram, а также по номеру 1414.
Ранее мы писали, что в мае в Казахстане отмечают сразу три праздника - 1, 7 и 9 мая, поэтому жителей страны ждут дополнительные выходные.
Напомним также, что 1 мая казахстанцы празднуют День единства народа Казахстана, поэтому в этот четверг все получат дополнительный выходной.
Добавим, что подготовка к параду 7 мая, в День защитника Отечества, подходит к завершению в Астане - в Минобороны сегодня рассказали, как проходят тренировки военнослужащих.
Отметим, что, согласно закону "О праздниках в РК", праздничными, а соответственно нерабочими, днями в Казахстане являются лишь те, в которые отмечаются государственные и национальные праздники, то есть праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.
Государственными праздниками в Казахстане являются:
- Новый год - 1-2 января;
- Международный женский день - 8 марта;
- Наурыз мейрамы - 21-23 марта;
- Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;
- День защитника Отечества - 7 мая;
- День Победы - 9 мая;
- День столицы - 6 июля;
- День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;
- День независимости - 16 декабря.
Национальный праздник в Казахстане всего один - День республики, который отмечают 25 октября.
Кроме государственных и национальных, в стране отмечаются профессиональные и иные праздники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240844-kak-budut-rabotat-cony-i-speccony-na-mayskie-prazdniki-v-kazahstane/