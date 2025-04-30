Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на майские праздники в Казахстане

В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили о графике работы Центров обслуживания населения в дополнительные дни отдыха в мае, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным "Правительство для граждан", нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 1, 7 и 9 мая.

При этом субботние дни 3 и 10 мая будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов: центры обслуживания населения - до 13:00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12:00, выдача документов - до 13:00.

Отмечается, что актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице госкорпорации в Instagram, а также по номеру 1414.

Ранее мы писали, что в мае в Казахстане отмечают сразу три праздника - 1, 7 и 9 мая, поэтому жителей страны ждут дополнительные выходные.

Напомним также, что 1 мая казахстанцы празднуют День единства народа Казахстана, поэтому в этот четверг все получат дополнительный выходной.

Добавим, что подготовка к параду 7 мая, в День защитника Отечества, подходит к завершению в Астане - в Минобороны сегодня рассказали, как проходят тренировки военнослужащих.

Отметим, что, согласно закону "О праздниках в РК", праздничными, а соответственно нерабочими, днями в Казахстане являются лишь те, в которые отмечаются государственные и национальные праздники, то есть праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.

Государственными праздниками в Казахстане являются:

Новый год - 1-2 января;

Международный женский день - 8 марта;

Наурыз мейрамы - 21-23 марта;

Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;

День защитника Отечества - 7 мая;

День Победы - 9 мая;

День столицы - 6 июля;

День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;

День независимости - 16 декабря.

Национальный праздник в Казахстане всего один - День республики, который отмечают 25 октября.

Кроме государственных и национальных, в стране отмечаются профессиональные и иные праздники.