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Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на майские праздники в Казахстане

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Клиент пришел в ЦОН
ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили о графике работы Центров обслуживания населения в дополнительные дни отдыха в мае, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным "Правительство для граждан", нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 1, 7 и 9 мая.

При этом субботние дни 3 и 10 мая будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов: центры обслуживания населения - до 13:00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12:00, выдача документов - до 13:00.

Отмечается, что актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице госкорпорации в Instagram, а также по номеру 1414.

Ранее мы писали, что в мае в Казахстане отмечают сразу три праздника - 1, 7 и 9 мая, поэтому жителей страны ждут дополнительные выходные.

Напомним также, что 1 мая казахстанцы празднуют День единства народа Казахстана, поэтому в этот четверг все получат дополнительный выходной.

Добавим, что подготовка к параду 7 мая, в День защитника Отечества, подходит к завершению в Астане - в Минобороны сегодня рассказали, как проходят тренировки военнослужащих.

Отметим, что, согласно закону "О праздниках в РК", праздничными, а соответственно нерабочими, днями в Казахстане являются лишь те, в которые отмечаются государственные и национальные праздники, то есть праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.

Государственными праздниками в Казахстане являются:

  • Новый год - 1-2 января;
  • Международный женский день - 8 марта;
  • Наурыз мейрамы - 21-23 марта;
  • Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;
  • День защитника Отечества - 7 мая;
  • День Победы - 9 мая;
  • День столицы - 6 июля;
  • День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;
  • День независимости - 16 декабря.

Национальный праздник в Казахстане всего один - День республики, который отмечают 25 октября.

Кроме государственных и национальных, в стране отмечаются профессиональные и иные праздники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240844-kak-budut-rabotat-cony-i-speccony-na-mayskie-prazdniki-v-kazahstane/