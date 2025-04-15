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Сколько дней казахстанцы будут отдыхать в мае

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Қазақ тілінде оқу
Сирень
Сирень. Иллюстративное фото: pixabay.com

В мае в Казахстане отмечают сразу три праздника, поэтому жителей страны ждут дополнительные длинные выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на государственный портал eGov.kz.

Так, 1 мая казахстанцы празднуют День единства народа Казахстана. В этом году праздник выпадает на четверг, поэтому предусмотрен лишь один выходной - 1 мая. 2 мая - пятница - рабочий день.

7 мая страна отмечает День защитника Отечества, а 9 мая - День Победы. В связи с первым праздником, согласно календарю праздников, казахстанцы будут отдыхать лишь один день - 7 мая, в среду. 8 мая указано рабочим днем.

В честь Дня Победы пятница, 9 мая, будет праздничным выходным, а 10 и и 11 мая - обычными выходными днями. 12 мая, понедельник, - рабочий день.

Соответственно, дополнительными выходными в мае будут 1 мая, 7 мая и 9 мая.

Напомним, что, согласно закону "О праздниках в РК", праздничными, а соответственно нерабочими, днями в Казахстане являются лишь те, в которые отмечаются государственные и национальные праздники, то есть праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.

Государственными праздниками в Казахстане являются:

  • Новый год – 1-2 января;
  • Международный женский день – 8 марта;
  • Наурыз мейрамы – 21-23 марта;
  • Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
  • День защитника Отечества – 7 мая;
  • День Победы – 9 мая;
  • День столицы – 6 июля;
  • День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;
  • День независимости – 16 декабря.

Национальный праздник в Казахстане всего один - День республики, который отмечают 25 октября.

Кроме государственных и национальных, в стране отмечаются профессиональные и иные праздники.

Календарь праздников в 2025 году
Календарь праздников в 2025 году. Скриншот: egov.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235762-skolko-dney-kazahstancy-budut-otdyhat-v-mae/