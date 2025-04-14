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Туристы из Нидерландов приехали насладиться природой Казахстана и столкнулись с проблемой

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Туристы из Нидерландов в области Ұлытау
Туристы из Нидерландов и полицейский. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Туристы из Нидерландов столкнулись со сбоем в навигаторе в области Ұлытау, но полицейские сопроводили иностранцев до места назначения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, полицейские оказали помощь гражданам Нидерландов - Винсенту и Крис, которые приехали насладиться великолепной природой Казахстана.

В области Ұлытау патрульные Женис Аманбек и Даулет Кенжебай во время несения службы заметили автомобиль, который стоял вдоль обочины.

Выяснилось, что туристы остановились из-за проливного дождя и сбоя в навигаторе. Полицейские разъяснили им правила дорожного движения и сопроводили путешественников до места назначения.

"Туристы выразили искреннюю благодарность за помощь и внимательное отношение", - отметили в МВД.

Ранее туристки из Китая поблагодарили полицию в Шымкенте за помощь в возвращении оставленного в такси смартфона. Стражи порядка не только нашли телефон, но и лично сопроводили девушек к водителю, рассказав о достопримечательностях города.

А в Уральске помогли заблудившемуся туристу из США. Автопутешественник из штата Монтана прибыл в город в рамках своего маршрута, но сбился с пути. Иностранец поблагодарил сотрудников патрульной полиции за помощь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235662-turisty-iz-niderlandov-priehali-nasladitsya-prirodoy-kazahstana-i-stolknulis-s-problemoy/