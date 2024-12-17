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Казахстанка не могла получить наследство из-за фамилии матери

Опубликовано:

Расстроенная женщина
Женщина. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

В СКО женщина не могла получить наследство из-за расхождений в написании фамилии умершей матери. Факт родственных отношений все же установили, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Есильский районный суд обратилась гражданка с заявлением. Из него следовало, что она не может получить свидетельство о праве на наследство после смерти матери, так как имеются расхождения в написании фамилии матери в документах.

"Заявитель обращалась в отдел регистрации актов гражданского состояния КГУ "Аппарат акима акимата Есильского района Северо-Казахстанской области", однако ею получен отказ", - отметили в суде.

На судебном заседании доводы заявителя нашли свое подтверждение совокупностью доказательств, исследованных судом.

В связи с этим суд удовлетворил заявление гражданки и установил юридический факт родственных отношений между заявительницей и ее умершей матерью.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Актюбинской области иностранка обратилась в суд из-за наследства дедушки. Был восстановлен срок для принятия наследства, пропущенный гражданкой другой страны по уважительной причине. Теперь она может претендовать на имущество дедушки, где бы оно ни находилось.

А в Алматинской области через медиацию урегулировали спор о наследстве между тремя братьями, чьи родители умерли в этом году. Дело в том, что дом с земельным участком отец завещал одному из сыновей, но остальные оказались не согласны в таким решением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201352-kazahstanka-ne-mogla-poluchit-nasledstvo-iz-za-familii-materi/

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