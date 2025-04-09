Казахстанец не мог получить наследство из-за ошибки в отчестве

В Жамбылской области ошибка, допущенная в написании отчества в свидетельстве о рождении 44 года назад, помешала казахстанцу оформить наследство, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, мужчина обратился в Жуалынский районный суд с заявлением о выявлении неверностей в записях актов гражданского состояния.

Суд установил, что заявитель столкнулся с проблемой оформления права собственности как наследника недвижимости, оставшейся от умершего отца. Отчество не совпадало с именем отца из-за грамматической ошибки, допущенной органами ЗАГС в 1981 году.

При обращении заявителя в ЗАГС об исправлении ошибки в свидетельстве о рождении ему отказали, порекомендовав обратиться в суд.

В своем заявлении мужчина просил суд признать факт грамматической ошибки, допущенной в написании отчества в свидетельстве о рождении, и обязать исправить ее.

Суд, исследовав документы заявителя, пришел к выводу, что факт грамматической ошибки действительно имеется. В свидетельстве о рождении отца, удостоверении, свидетельстве о браке и в свидетельстве о смерти отца указано правильное имя в отличие от спорного документа.

Решением суда заявление казахстанца удовлетворили. Суд признал факт допущения грамматической ошибки в отчестве в свидетельстве о рождении и обязал внести исправления.

Ранее стало известно, что в Северо-Казахстанской области женщина не могла получить наследство из-за расхождений в написании фамилии умершей матери. Факт родственных отношений все же установили в суде.

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