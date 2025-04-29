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Водителей просят проявить понимание при движении по проспекту Аль-Фараби в Алматы

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Работы на пр. Аль-Фараби
Работы на пр. Аль-Фараби. Фото: акимат Алматы

В Алматы на пр. Аль-Фараби строят системы полива - работы проводятся по северной стороне проспекта с 8 до 12, по южной с 13 до 17 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в рамках программы "Бюджет народного участия" в Бостандыкском районе продолжается благоустройство территории вдоль проспекта аль-Фараби.

Аппарат акима района реализует проект по строительству системы полива с обеих сторон проспекта - на южной и северной, а также проводит озеленение центральной разделительной полосы.

Система полива
Система полива. Фото: акимат Алматы

Для снижения транспортной нагрузки работы организованы по следующему графику:

  • с 08:00 до 12:00 - на северной стороне проспекта Аль-Фараби;
  • с 13:00 до 17:00 - на южной стороне.
Работы на пр. Аль-Фараби
Работы на пр. Аль-Фараби. Фото: акимат Алматы

"Работы в ночное время не проводятся в целях обеспечения безопасности работников", - отметили в акимате района.

Ориентировочное завершение всех работ запланировано на июнь текущего года.

Работы на пр. Аль-Фараби
Работы на пр. Аль-Фараби. Фото: акимат Алматы

"Просим автовладельцев отнеситесь с пониманием к проводимым работам. Их главная цель - сделать одну из ключевых магистралей города более удобной, красивой и комфортной для всех", - обратились в акимате к жителям и гостям города.

Напомним, в конце марта в Алматы вдоль разделительной полосы проспекта аль-Фараби высадили почти 300 новых деревьев - 292 крупномерных вяза и ясеня украсили одну из главных магистралей города.

Добавим по дорожному движению, с 26 апреля в Алматы началось строительство новой линии BRT по ул. Желтоксан - она соединит участки на ул. Тимирязева и пр. Райымбека батыра. Движение пока ограничиваться не будет. С июня стартует укладка асфальта с частичным перекрытием до 36 часов.

Также ранее сообщалось, что в Алматы начинается строительство линии BRT на проспекте Райымбека. Проект разделен на три участка, работы завершатся до конца этого года.

Также будет произведено благоустройство тротуаров, зеленых зон, велодорожек, детских и спортивных площадок.

"Покрытие обновят по всей ширине проезжей части, с частичным перекрытием движения до 36 часов (по квартальной схеме). В этот период будет организовано реверсивное движение. Данная схема временного объезда успешно себя показала при среднем ремонте улиц Аль-Фараби и Абая", - сообщили в акимате.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240397-akimat-almaty-prosit-voditeley-proyavit-ponimanie-pri-dvizhenii-po-prospektu-al-farabi/