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Почему жителям Астаны нужно закрывать окна (видео)

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Дезинсекционные работы
Дезинсекционные работы. Фото: акимат Астаны

В Астане идут полномасштабные дезинсекционные работы против комаров, мошек и других насекомых. В том числе обрабатывают жилые массивы - важно закрывать окна, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, в Астане проводятся полномасштабные дезинсекционные работы против комаров, мошек и других насекомых. Работы ведутся в две смены.

С 22 апреля 2025 года стартовала обработка в рамках первого тура, в рамках которого обрабатывают все естественные и искусственные водоемы города - более 120 постоянных и 100 временных. А также открытые стации - парки, скверы, улицы, жилые массивы.

Данные дезинсекционные мероприятия нацелены а на снижение численности назойливых насекомых. Работы проводятся в ночное время суток с 21.00 до 04.00 часов и длятся 20 дней в месяц каждый тур. Всего обработка проходит в 6 туров. Поскольку комары являются частью экосистемы, полное их истребление невозможно, но данные мероприятия позволяют уничтожить и снизить численность до 90%.

Для проведения дезинсекционных работ на территории города будут использованы механические роторные опрыскиватели, дезинсекционные машины, квадрокоптеры для обработки недоступных мест с имеющейся камышовой растительностью, а в больших водоемах специально оборудованная лодка.

Для масштабных дезинсекционных мероприятий, кроме технического оборудования, привлечены более 150 дезинфекторов, обученных профессиональной деятельности по дезинсекции с проведением инструктажа по вопросам безопасного осуществления дезинсекционных работ.

В ходе масштабной обработки управляющим компаниям, КСК, ОСИ (обслуживающих объекты жилого фонда), объектам образования, здравоохранения, культуры, спорта, строительства, рынкам, торговым домам и другим необходимо так же присоединиться к мероприятиям путем благоустройства и осушения подвальных помещений и их дезинсекционной обработки.

Во время дезинсекционных мероприятий важно соблюдать меры предосторожности:

  • Ограничить посещение обрабатываемой местности;
  • Закрывать окна при обработке.

Напомним, неделю назад столичный акимат предупреждал, что в Астане начинают дезинсекционные работы по борьбе с мошками и комарами - горожан попросили в ночное время закрывать окна.

Добавим, что летом прошлого года на полчища комаров, облюбовавших окна, жаловались астанчане. Акимат Астаны обращался к жителям города по поводу происходящего. Дезинсекционные работы против комаров начались в апреле. Они проводятся в 6 туров в течение 15 дней ежемесячно, с апреля по сентябрь.

Жалобы поступали и от жителей Уральска, где паводки привели к обилию комаров и мошкары. На нашествие насекомых обратили внимание и жители села Кобда Актюбинской области, которое в этом году пострадало от паводков. А жители поселка Байкент в Алматинской области даже задумались о переезде, переживая нашествие клопов.

Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от комаров. С проверенными способами можно ознакомиться по данной ссылке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240388-pochemu-zhitelyam-astany-nuzhno-zakryvat-okna-video/