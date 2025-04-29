"Освещения нет, фонари разбиты": пять лет строят парк за 234 млн тенге в Актюбинской области

Жители Актюбинской области пожаловались на то, что в Кандыагаше пять лет не могут достроить парк, на который было выделено 234 млн тенге, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, в Актюбинской области пять лет не могут достроить парк, на который выделили 234 млн, а строить его начали еще пять лет назад. Отмечается, что сейчас парк больше напоминает заброшенный объект.

Сообщается, что на спортивной площадке играть в баскетбол невозможно - кольца отсутствуют, мини-стадион лишен сеток на воротах, а покрытие повреждено до бетона. Кроме того, скамейки сломаны, уличные фонари не работают с момента установки.

"Освещения нет, фонари все разбиты. Хочется вечером прогуляться, но здесь такая темень. А летом от солнца негде укрыться. Саженцы все засохли. Видимо, их не поливают. Кто сюда будет ходить?" - высказалась местная жительница Гульмира Утениязова.

По проекту, парк должны были построить и сдать в эксплуатацию еще в 2020 году, но работы затянулись на пять лет. Чиновники обещают закончить все, что не сделано.

"Будем частично менять брусчатку. В некоторых местах она провалилась из-за того, что машины заезжали. Подрядчик за свой счет заменит разбитые плафоны и гранитные плиты на входной группе парка. Мы уже направили письмо компании, дали месяц на устранение", - сообщил аким Кандыагаша Казбек Аккайыр.

Источник: KTK

В феврале этого года сообщалось, что в Алматинской области в эксплуатацию еще не сдали здание, которое должны были достроить еще в 2023 году. Сельчане переживали, что объект останется заброшенным.

Напомним, осенью 2024 года мы писали, что жителей Караганды возмутил новый сквер "Алаш" за 1,2 млрд тенге. Горожане жаловались на сломанные конструкции и опасные детские площадки.

А до этого сообщалось, что новые металлические опоры на въезде в Караганду общей стоимостью 45 млн тенге возмутили местных жителей. Они посчитали цену завышенной, а сами опоры напомнили им курилки и туалеты.