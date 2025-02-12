"В 2023 году должны были сдать": сельчане в Алматинской области два года ждут окончания строительства ДК

В Алматинской области в эксплуатацию еще не сдали здание, которое должны были достроить еще в 2023 году. Сельчане переживают, что объект останется заброшенным, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала KTK, жители села Шиен Алматинской области сообщили, что в их населенном пункте не могут достроить единственный дом культуры. Сообщается, что стройка началась в 2022 году и должна была завершиться через год.

"Выделили деньги, тендер наняли. Сколько они там проглотили, это не знаю я. В 2023 году должны были сдать. Не сдали. В 2024 году тоже не сдали. Я напротив живу. И смотрю, у меня аж сердце болит. Мне хоть и 82, хотел здесь хоть зайти, хоть немножко там потренироваться. Возле своего дома зарядку делаю, а на это смотрю", - сказал житель поселка Шиен Абен Тлепбергенов.

В сельском акимате говорят, что за строительство объекта отвечают власти из района. Они, по договору, должны были выделить на стройку сразу 592 млн тенге. До конца 2023 года освоили 532, а оставшуюся сумму нашли только в прошлом месяце. К тому моменту стройматериалы значительно подорожали. Теперь нужно корректировать бюджет, поясняют в администрации округа.

"Финансирование остановилось - это где-то 30 декабря в 2023 м году. 2024, полный год, никакого строительства здесь не было, застой. А в этом году выделилось 59 млн - сейчас уже есть. Но сейчас вся документация на корректировке. Как корректировка выйдет, уже там выделят, наверное, большую сумму", - заявил аким Шиенского сельского округа Еркин Иманбаев.

Чиновники из районного отдела строительства сообщили, что всю сумму действительно выделить не смогли: денег не хватило.

"Дом культуры находится на стадии строительства. Работы полностью еще не закончены. Тому причина - недофинансирование и подорожание материалов. Сейчас проводим экспертизу по корректировке проекта.

Согласно результатам экспертизы будем просить еще деньги из бюджета для завершения всех работ. Экспертиза займет полтора месяца. Потом станет ясно, сколько еще денег надо для завершения работ. По новому графику закончить строительство планируют до конца этого года", - добавил главный специалист отдела строительства Жамбылского района Сырым Ажибаев.

Источник: KTK

В январе этого года мы писали, что в селе Тиккайын Актюбинской области несколько лет не могут завершить строительство водопровода. Подрядчик покинул объект, оставив местных жителей с убытками.

В конце прошлого года мы писали, что в Казахстане перестанут достраивать здания от непрозрачных компаний.