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Должник пообещал вернуть 445 млн тенге в течение 6 месяцев в Шымкенте

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Пачки денег
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Шымкенте утвердили медиативное соглашение между двумя ТОО о выплате задолженности в 445 млн тенге из-за неисполненного обязательства, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску одного ТОО к другому о взыскании задолженности рассмотрели в специализированном межрайонном экономическом суде Шымкента.

В своем иске истец указал, что в декабре 2023 года между сторонами был заключен договор, по которому ответчик обязался оказать услуги по обработке специальными составами и гальванизации с целью улучшения качества товара.

"По условиям договора истец произвел оплату в размере 445 млн тенге. Однако на текущий момент ответчик свои обязательства не исполнил", - отметили в суде.

В ходе судебного разбирательства стороны достигли соглашения о разрешении спора в порядке медиации.

По медиативному соглашению ответчик признал задолженность в размере 445 млн тенге и обязался погасить ее в течение первого полугодия 2025 года.

Определением суда утверждено заключенное между сторонами медиативное соглашение со всеми его условиями.

Истцу возвращена уплаченная государственная пошлина в размере 13 млн тенге. Производство по делу прекратили. Судебное определение уже вступило в законную силу.

Ранее в Жамбылской области спор между двумя ТОО на сумму более 756 млн тенге урегулировали мирным соглашением. Истец поставил бензин марки АИ-92 и дизельное топливо, а ответчик, частично выплатив стоимость товара, указал, что из-за финансовых трудностей оплата в полном объеме будет позже.

А в Павлодаре суд утвердил медиативное соглашение, по которому компания-должник обязалась выплатить в короткие сроки более 74 млн тенге. В экономическом суде стороны за 9 дней достигли соглашения об урегулировании спора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234559-dolzhnik-poobeshchal-vernut-445-mln-tenge-v-techenie-6-mesyacev-v-shymkente/