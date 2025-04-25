Новый парк за 200 млн тенге начал разрушаться в Актюбинской области (видео)

В городе Кандыагаше Актюбинской области начал разрушаться новый парк, открытый всего год назад. На его строительство потратили 200 млн тенге, передает телеканал "Астана".

Как отмечает телеканал, новый парк должен был стать главной зоной отдыха для жителей Кандыагаша. Его строительство начали пять лет назад. Тогда проект обещали завершить всего за год, но сроки неоднократно переносили из-за проблем с финансированием.

В прошлом году парк наконец передали на баланс местных властей, но уже сегодня он в удручающем состоянии.

"Изначально был очень красивый парк, но за ним никто не следит. Молодежь ходит, все ломает. Надо, чтобы охранник здесь был. На территорию лошади заходят, пасутся здесь. Как будто заброшенный парк", - сетует жительница Кандыагаша Заурехан Дурымбетова.

По словам другой горожанки, все фонари разбиты, освещения в парке нет, саженцы засохли, поскольку их никто не поливает.

По данным телеканала, на реализацию проекта из бюджета было выделено 234 миллиона тенге.

Местные чиновники заявляют, что объект все еще находится на гарантии, поэтому подрядчик будет за свой счет исправлять недочеты.

"Во-первых, будет частично заменена брусчатка. В некоторых местах она провалилась, из-за того, что машины заезжали. Также подрядчик поменяет плафоны и заменит разбитые гранитные плиты на входной группе парка. Мы уже направили письмо подрядчику, на восстановительные работы дали месяц", - сообщил аким города Казбек Аккайыр.

Напомним, осенью мы писали, что жителей Караганды возмутил новый сквер "Алаш" за 1,2 млрд тенге. Горожане жаловались на сломанные конструкции и опасные детские площадки.

А до этого сообщалось, что новые металлические опоры на въезде в Караганду общей стоимостью 45 млн тенге возмутили местных жителей. Они посчитали цену завышенной, а сами опоры напомнили им курилки и туалеты.