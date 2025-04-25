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На известного казахстанского блогера подали в суд из-за матов в сериале

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Али-Аскер Байгужин
Али-Аскер Байгужин. Фото: instagram.com/qasqir_kz

Казахстанский блогер Али-Аскер Байгужин оказался в суде из-за сыгранного им персонажа в сериале "Департамент Ганюшкино", но избежал наказания, передает NUR.KZ.

Блогер Али-Аскер Байгужин на своей странице в Instagram сообщил, что у него возникли проблемы из-за сыгранного им персонажа Сакена.

"Меня сейчас оформляют по статье "Мелкое хулиганство" из-за моего персонажа из сериала "Департамент Ганюшкино", - рассказал блогер.

Позже юрист Аскар Каймаков в соцсетях сообщил, из-за чего блогер оказался в суде. Он рассказал, что процесс начался по заявлению женщины, которая "возмутилась, увидев отрывок из сериала "Департамент Ганюшкино".

Сегодня в Telegram-канале судов Астаны опубликовали результаты рассмотренного дела по статье "Мелкое хулиганство" в отношении Байгужина. В суде пояснили, что в сериале Байгужин использовал нецензурную брань.

"В суде Байгужин свою вину не признал, поскольку эти действия имели место со стороны его персонажа в сериале "Департамент Ганюшкино". Данный видеопроект снимается командой (режиссер, постановщик, актеры), где слова для сценария постановки сериала им пишут, а они их воспроизводят, в этой связи, он не имел какого-либо умысла кого то оскорбить.

Весь видеоролик собран (смонтирован) из несколько коротких видеороликов. Именно тот видеоролик, который вменяется протоколом (где нецензурная брань), был снят в городе Алматы в начале декабря 2024 года", - сказано в сообщении суда.

Суд также пришел к выводу, что Байгужин лишь воспроизводил сценарий, поэтому умысла на нарушение общественного порядка либо оскорбления не имел. Поэтому дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Напомним, в июле прошлого года известного в Казахстане стендап-комика Александра Меркуля арестовали на 10 суток за хулиганство. Его наказали за видеозапись выступления в общественном месте, где он выражался нецензурной бранью.

До этого стендап-комика Нурасхана Басхожаева привлекли к ответственности за нецензурное высказывание на сцене. Так, в начале мая блогер Мадлен заявила, что подаст в суд на алматинского комика за оскорбительную шутку в ее адрес.

Добавим, что согласно статье 434 КоАП, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (78 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239473-na-kazahstanskogo-blogera-podali-v-sud-iz-za-sygrannogo-im-personazha/