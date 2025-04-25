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"Заявил об угрозах": полиция занимается видео с акимом Костанайской области

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Кумар Аксакалов
Кумар Аксакалов. Фото: gov.kz

В Сети появилось видео, на котором аким Костанайской области Кумар Аксакалов якобы говорит об угрозах в свой адрес. В пресс-службе главы региона прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в мессенджерах распространяется фейковая видеозапись с изображением акима Костанайской области, на которой якобы глава региона заявляет об угрозах в свой адрес.

"Данная видеозапись сгенерирована с помощью искусственного интеллекта.

Акиматом Костанайской области подано заявление в правоохранительные органы по факту распространения недостоверной информации.

Злоумышленники будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - отметили в акимате.

Здесь предупредили об ответственности за распространение недостоверной информации и призвали проверять информацию на официальных источниках.

Напомним, ранее акимат Северо-Казахстанской области обратился в полицию из-за видео с главой региона Гауезом Нурмухамбетовым, которое было также сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

Позже появилось второе фейковое интервью с акимом СКО. Оно тоже было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта. В акимате пообещали, что в правоохранительные органы будет направлено заявление по факту распространения ложной информации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239440-zayavil-ob-ugrozah-policiya-zanimaetsya-video-s-akimom-kostanayskoy-oblasti/