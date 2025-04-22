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Еще одно фейковое интервью с акимом СКО появилось в Сети

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Аким СКО
Гауез Нурмухамбетов. Фото: gov.kz

Второе за неделю фейковое интервью с акимом СКО появилось в сети - в акимате региона сделали заявление по данному поводу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В последнее время участились случаи информационных атак в адрес Северо-Казахстанской области. Сейчас в соцсетях распространяется фейковое сообщение от имени пресс-службы акима области про газификацию, сопровождаемое фейковым видео с участием главы области Гауеза Нурмухамбетова, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта", - говорится в сообщении акимата СКО.

В ведомстве пообещали, что в правоохранительные органы будет направлено заявление по факту распространения ложной информации.

"Призываем граждан проявлять бдительность и проверять достоверность информации исключительно через официальные источники", - отметили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе акимат Северо-Казахстанской области выступил с предупреждением - в Сети распространяется фейковое видео с главой региона.

"В правоохранительные органы подано заявление по факту распространения недостоверной информации. Проверяйте информацию на официальных источниках", - отметили в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238315-eshche-odno-feykovoe-intervyu-s-akimom-sko-poyavilos-v-seti/