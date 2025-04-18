Акимат СКО обратился в полицию из-за видео с акимом, сгенерированное с помощью ИИ

Акимат Северо-Казахстанской области выступил с предупреждением - в Сети распространяется фейковое видео с главой региона, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на Instagram-странице акимата, в интернете и социальных сетях распространяется фейковое сообщение пресс-службы акима СКО с прикрепленным фейковым видео с участием главы региона Гауеза Нурмухамбетова, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

"В правоохранительные органы подано заявление по факту распространения недостоверной информации. Проверяйте информацию на официальных источниках", - говорится в сообщении.