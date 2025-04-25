Чиновник жил в квартире ребенка-сироты в Акмолинской области

В одном из районных центров Акмолинской области руководитель госучреждения два года жил в квартире, предназначенной для ребенка-сироты, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, согласно действующему законодательству дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют первоочередное право на получения жилья.

При этом, как установила прокуратура, местными исполнительными органами были нарушены права детей в возможности получения жилья из государственного жилищного фонда.

"33 ребенка незаконно были сняты с учета, 8 - несвоевременно поставлены в очередь, одному ребенку и вовсе отказано в предоставлении жилья. В одном из районных центров в квартире, предназначенной для ребенка-сироты, два года жил руководитель госучреждения", - рассказали в ведомстве.

По акту надзора квартира возвращена и передана ребенку. В настоящее время принимаются меры по восстановлению нарушенных прав других детей.

Ранее жительница Павлодара, оставшаяся без попечения родителей, подала иск в суд к отделу жилищных отношений и акиму города и добилась изменения своего места в очереди на получение жилья из госфонда. Суд посчитал, что по вине административных органов до настоящего времени она не получила жилье.

А в Павлодарской области заместитель акима Иртышского района Роза Аканова проживала в квартире сироты, которую предоставил ей местный глава отдела реального сектора экономики. Ситуацию рассмотрели на Совете по этике.