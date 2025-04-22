"Крупные, людей не боятся": ядовитые змеи держат в страхе жителей Актобе

Змеи наводят ужас на жителей окраины Актобе - по словам местных, они уже свободно заползают на детскую площадку, пугая даже взрослых, передает сайт телеканала КТК.

К счастью, укусов и нападений еще не было. Тем не менее специалисты советуют быть крайне осторожными.

"Каждый день боимся за детей, вместе с ними выходим. В этом году большие. В прошлом году маленькие были змеи. В этом году крупные. И людей не боятся. Именно в это время, в дневное время, когда солнце печет, выходят греться во двор", - рассказала местная жительница Баян Ажгалиева.

Жильцы сняли на видео одну из змей - специалисты узнали на кадрах гадюку, которая представляет для человека серьезную угрозу. Подчеркивается, что гадюки обитают на окраине города, где сегодня возводят многоэтажки.

Сама гадюка первой не набросится, но в случае угрозы укусить может, причем и укус ее детеныша может привести к проблемам со здоровьем. И даже к летальным исходам, предупреждают биологи.

"Это ядовитые змеи. Они живородящие. Они обычно появляются, как теплеет, в апреле, мае месяце. Они могут размножаться 2-3 раза в год. Это зависит от температуры. Они маленькие змеи, большие змеи. Ядовитые, поэтому надо опасаться", - отметил ст. преподаватель кафедры биологии АРУ имени К. Жубанова Абдумурат Абдукаримов.

Специалисты рекомендуют местным чиновникам срочно обратить на ситуацию внимание.

Источник: КТК

Отметим, в конце марта работники одного из торговых домов в Таразе обнаружили змею и вызвали спасателей, которым удалось поймать рептилию.

Около двух недель назад жительница города Алатау обнаружила в собственном доме сразу двух змей, после чего вызвала спасателей.

"Рекомендуем при обнаружении змеи, вывести из помещения людей, запереть животное и вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать гадюку может обернуться бедой", - заявили в МЧС.