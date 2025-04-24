Уволенный за пьяную езду сотрудник правоохранительных органов захотел изменить закон и вернуться на работу

Сотрудник правоохранительных органов, уволенный за езду в пьяном виде, обратился в Конституционный суд с требованием пересмотреть норму о запрете на работу в правоохранительных органах, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Конституционного суда сообщили, что в Казахстане проверят норму о непринятии на службу в правоохранительные органы бывших сотрудников, совершивших административные нарушения.

"Заявитель, будучи сотрудником правоохранительного органа, был признан виновным в совершении административного правонарушения за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Данный факт повлек его увольнение по отрицательным мотивам и ограничение на повторное принятие на службу в правоохранительные органы", - рассказали в суде.

По его мнению, оспариваемая норма несоразмерна с правовыми последствиями для других лиц, которые могут вернуться в правоохранительные органы, несмотря на привлечение к ответственности за отдельные виды нарушений, совершенные ими в течение трех лет до повторного поступления на службу.

Суд проверит норму, после чего решение официально будет опубликовано в печати.

В ноябре прошлого года в Павлодарской области бывшему сотруднику полиции отказали в восстановлении на работе. Ранее его уволили, обвинив в употреблении алкоголя в форме.

А в июле прошлого года в Усть-Каменогорске сотрудника полиции лишили водительских прав на 7 лет за вождение в нетрезвом виде.