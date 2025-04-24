Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Уволенный за пьяную езду сотрудник правоохранительных органов захотел изменить закон и вернуться на работу

Опубликовано:

Пьяный за рулем
Нетрезвый водитель. Иллюстративное фото: Anastasiya_M / Getty Images

Сотрудник правоохранительных органов, уволенный за езду в пьяном виде, обратился в Конституционный суд с требованием пересмотреть норму о запрете на работу в правоохранительных органах, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Конституционного суда сообщили, что в Казахстане проверят норму о непринятии на службу в правоохранительные органы бывших сотрудников, совершивших административные нарушения.

"Заявитель, будучи сотрудником правоохранительного органа, был признан виновным в совершении административного правонарушения за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Данный факт повлек его увольнение по отрицательным мотивам и ограничение на повторное принятие на службу в правоохранительные органы", - рассказали в суде.

По его мнению, оспариваемая норма несоразмерна с правовыми последствиями для других лиц, которые могут вернуться в правоохранительные органы, несмотря на привлечение к ответственности за отдельные виды нарушений, совершенные ими в течение трех лет до повторного поступления на службу.

Суд проверит норму, после чего решение официально будет опубликовано в печати.

В ноябре прошлого года в Павлодарской области бывшему сотруднику полиции отказали в восстановлении на работе. Ранее его уволили, обвинив в употреблении алкоголя в форме.

А в июле прошлого года в Усть-Каменогорске сотрудника полиции лишили водительских прав на 7 лет за вождение в нетрезвом виде.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238843-uvolennyy-za-pyanoe-vozhdenie-policeyskiy-hochet-izmenit-zakon-kazahstana-i-vernutsya-na-rabotu/