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Оставшийся сиротой казахстанец подал иск к акимату

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Судья выносит приговор
Судья. Иллюстративное фото: KamiPhotos / Getty Images

В Костанае восстановили жилищные права мужчины, который в 14 лет остался сиротой. Суд обязал изменить его место в очереди на жилье из госфонда, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по иску к ГУ "Отдел жилищных отношений акимата Костаная" о понуждении произвести корректировку очередности на получение жилища из государственного жилищного фонда рассмотрели в специализированном межрайонном административном суде Костанайской области.

Из обстоятельств дела следует, что истец в 14-летнем возрасте остался сиротой. По распоряжению акима Костаная опекуном назначена бабушка, которая позже скончалась.

Решением жилищной комиссии по заявлению опекуна его поставили на учет нуждающихся в жилье по категории "дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей" в 2014 году.

Казахстанец обратился в отдел жилищных отношений по корректировке очереди с момента смерти родителей с декабря 2000 года. Однако ему сообщили о разрешении данного вопроса в судебном порядке.

Суд установил, что в силу своего несовершеннолетнего возраста истец самостоятельно не имел возможности своевременно встать на учет в качестве лица, нуждающегося в жилье, опекун же в силу объективных причин осуществил постановку на учет лишь в 2014 году.

"Истец после смерти матери до достижения совершеннолетия находился под опекой бабушки, вины истца в несвоевременной постановке опекуном на учет в качестве нуждающегося в жилье нет, и это не является упущением истца. Охрана права на доверие истца подлежит защите в судебном порядке", - отметили в суде.

Суд иск удовлетворил. Отдел жилищных отношений акимата обязали произвести корректировку места казахстанца в очереди на получение жилища из государственного жилищного фонда.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее акимат Астаны отказал в постановке в очередь на жилье многодетной семье. Суд признал требования истца о принуждении к принятию благоприятного административного акта по постановке в очередь нуждающихся в жилье обоснованными и иск удовлетворил.

А жители Косшы обвинили чиновников в несправедливом распределении жилья. Квартиры некоторым горожанам обещали предоставить к концу октября, но заветных ключей они так и не дождались. В местном акимате объяснили ситуацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201336-ostavshiysya-sirotoy-kazahstanec-podal-isk-k-akimatu/

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