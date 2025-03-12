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Экс-сотрудник ОВД с выслугой более 17 лет судился из-за жилья

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Сотрудник полиции
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Житель Акмолинской области, отслуживший в ОВД более 17 лет, стоял в очереди на жилье 11 лет и через суд был восстановлен в ней после незаконного снятия, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, житель Аршалынского района Акмолинской области проходил службу в правоохранительных органах с сентября 2003 года.

С 2013 года он вместе с супругой и тремя несовершеннолетними детьми состоял в очереди на получение жилья по категории "госслужащий".

В 2021 году мужчина был уволен из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию по выслуге лет (17 лет 8 месяцев).

В 2024 году отдел ЖКХ снял его с очереди, указав на прекращение трудовых отношений с государственным учреждением, отсутствие подтвержденного статуса "госслужащий" и наличие в собственности недвижимого имущества.

Бывший сотрудник ОВД обжаловал это решение в суде, отметив, что за 11 лет у отдела ЖКХ не было к нему никаких замечаний.

Суд, рассмотрев административное дело, установил, что по договору приватизации 1996 года за истцом зарегистрирована 1/5 доля жилого дома площадью 87 кв. м. в селе Турген Аршалынского района, а за его супругой - 1/2 доля квартиры площадью 43 кв. м., приобретенная до брака (в 1993 году).

Как отметили в суде, истец как пенсионер правоохранительных органов в соответствии с законом "О правоохранительной службе" имеет право на первоочередное обеспечение жильем из государственного жилищного фонда, а также на льготы и преимущества, предусмотренные для военнослужащих.

"Истец и его семья не имеют собственного жилья и относятся к категории нуждающихся. Он состоял в очереди на получение жилья более 11 лет, в течение которых являлся сотрудником государственного учреждения, однако государством жильем обеспечен не был. Это не может служить основанием для снятия его с очереди", - подчеркнули в суде.

В связи с изложенным суд удовлетворил иск, признал административный акт отдела ЖКХ о снятии истца с очереди незаконным и отменил его.

Суд обязал отдел ЖКХ восстановить истца в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда по категории "госслужащие".

Ранее жителя Актюбинской области исключили из очереди на жилье из-за подаренного его жене старого дома, который находился в аварийном состоянии и вскоре был отчужден. Суд установил, что решение жилищной комиссии об исключении мужчины из списка нуждающихся в жилье не соответствует законодательству.

А житель Атырауской области, сотрудник Пограничной службы КНБ, подал иск к работодателю из-за полученного отказа в жилищной выплате. Суд встал на сторону мужчины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227238-eks-sotrudnik-ovd-s-vyslugoy-bolee-17-let-sudilsya-iz-za-zhilya/