Права Розы Рымбаевой ущемляют в Казахстане, заявил депутат
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На заседании мажилиса депутат Олжас Куспеков заявил, что права певицы Розы Рымбаевой ущемляют в Казахстане, поскольку ей не платят за ретрансляцию песен, передает корреспондент NUR.KZ.
"В соответствие со статьей 16 Закона "Об авторском праве и смежных правах", авторы и другие правообладатели имеют право на вознаграждение за каждый вид использования произведений. Однако наше законодательство не предусматривает имущественные права авторов и исполнителей в отношении ретрансляции объектов авторского права и смежных прав.
Например, песни Розы Рымбаевой транслируются, но действующее законодательство не предусматривает выплаты и вознаграждения за ретрансляцию ее песен, тем самым ущемляются ее права. Каким образом планируете устранить правовые пробелы в законодательстве?" - поинтересовался депутат Олжас Куспеков.
Глава Минюста Ерлан Сарсембаев, участвовавший в обсуждении законопроекта по вопросам интеллектуальной собственности, согласился с депутатом.
"На самом деле вы правы - статья 16 закона так и гласит. Дело в том, что в статье 16 речь идет про ретрансляцию имущественных прав теле- и радиоканалов. Таким образом, законопроект в этой части предусматривает поправки, связанные только с правами вещательных организаций.
Что касается прав исполнителей, то они не будут нарушаться, и проблем в законодательном плане данная норма не предусматривает", - ответил министр.
Добавим, что согласно информации на платформе eGov, авторское право - это личные имущественные и неимущественные права автора, творческим трудом которого создано какое-либо произведение науки, литературы или искусства, являющееся объектом интеллектуальной собственности, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также способа и формы их выражения.
В соответствии со статьей 9 закона РК "Об авторском праве и смежных правах" авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуются регистрация произведения, иное специальное оформление произведения или соблюдение каких-либо формальностей.
Авторское право распространяется как на обнародованные (опубликованные, выпущенные в свет, изданные, публично исполненные, публично показанные), так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме:
- письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и тому подобное);
- устной (публичное произнесение, публичное исполнение и тому подобное);
- звуко- или видеозаписи (механической, цифровой, магнитной, оптической и тому подобной);
- изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино, теле-, видео- или фотокадр и тому подобное);
- объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и тому подобное);
- иных формах.
Объектами авторского права являются:
- литературные произведения;
- драматические и музыкально-драматические произведения;
- сценарные произведения;
- произведения хореографии и пантомимы;
- музыкальные произведения с текстом или без текста;
- аудиовизуальные произведения;
- произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства;
- произведения прикладного искусства;
- произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства;
- фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
- карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
- программы для ЭВМ;
- иные произведения.
Не являются объектами авторского права:
- официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного, судебного и дипломатического характера), а также их официальные переводы;
- государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки);
- произведения народного творчества;
- сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.
Напомним, в прошлом году казахстанская музыка исчезла из Instagram. При попытке выяснить почему, оказалось, что ранее отдельным исполнителям к тому же не выплачивались роялти за их треки на платформе.
Позже в Минюсте прокомментировали ситуацию с исчезновением музыки казахстанских авторов из соцсети.
В январе стало известно, что Минюст совместно с МКИ в инициативном порядке обратились в компанию Meta по данному поводу.
В начале апреля глава комитета по интеллектуальной собственности Шолпан Абдреева сообщила о договоренностях с Meta по поводу возвращения музыки в Instagram.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238561-prava-rozy-rymbaevoy-ushchemlyayut-v-kazahstane-zayavil-deputat/