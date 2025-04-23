Права Розы Рымбаевой ущемляют в Казахстане, заявил депутат

На заседании мажилиса депутат Олжас Куспеков заявил, что права певицы Розы Рымбаевой ущемляют в Казахстане, поскольку ей не платят за ретрансляцию песен, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соответствие со статьей 16 Закона "Об авторском праве и смежных правах", авторы и другие правообладатели имеют право на вознаграждение за каждый вид использования произведений. Однако наше законодательство не предусматривает имущественные права авторов и исполнителей в отношении ретрансляции объектов авторского права и смежных прав.

Например, песни Розы Рымбаевой транслируются, но действующее законодательство не предусматривает выплаты и вознаграждения за ретрансляцию ее песен, тем самым ущемляются ее права. Каким образом планируете устранить правовые пробелы в законодательстве?" - поинтересовался депутат Олжас Куспеков.

Глава Минюста Ерлан Сарсембаев, участвовавший в обсуждении законопроекта по вопросам интеллектуальной собственности, согласился с депутатом.

"На самом деле вы правы - статья 16 закона так и гласит. Дело в том, что в статье 16 речь идет про ретрансляцию имущественных прав теле- и радиоканалов. Таким образом, законопроект в этой части предусматривает поправки, связанные только с правами вещательных организаций.

Что касается прав исполнителей, то они не будут нарушаться, и проблем в законодательном плане данная норма не предусматривает", - ответил министр.

Добавим, что согласно информации на платформе eGov, авторское право - это личные имущественные и неимущественные права автора, творческим трудом которого создано какое-либо произведение науки, литературы или искусства, являющееся объектом интеллектуальной собственности, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также способа и формы их выражения.

В соответствии со статьей 9 закона РК "Об авторском праве и смежных правах" авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуются регистрация произведения, иное специальное оформление произведения или соблюдение каких-либо формальностей.

Авторское право распространяется как на обнародованные (опубликованные, выпущенные в свет, изданные, публично исполненные, публично показанные), так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме:

письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и тому подобное);

устной (публичное произнесение, публичное исполнение и тому подобное);

звуко- или видеозаписи (механической, цифровой, магнитной, оптической и тому подобной);

изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино, теле-, видео- или фотокадр и тому подобное);

объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и тому подобное);

иных формах.

Объектами авторского права являются:

литературные произведения;

драматические и музыкально-драматические произведения;

сценарные произведения;

произведения хореографии и пантомимы;

музыкальные произведения с текстом или без текста;

аудиовизуальные произведения;

произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства;

произведения прикладного искусства;

произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства;

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;

карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

программы для ЭВМ;

иные произведения.

Не являются объектами авторского права:

официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного, судебного и дипломатического характера), а также их официальные переводы; государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки); произведения народного творчества; сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

Напомним, в прошлом году казахстанская музыка исчезла из Instagram. При попытке выяснить почему, оказалось, что ранее отдельным исполнителям к тому же не выплачивались роялти за их треки на платформе.

Позже в Минюсте прокомментировали ситуацию с исчезновением музыки казахстанских авторов из соцсети.

В январе стало известно, что Минюст совместно с МКИ в инициативном порядке обратились в компанию Meta по данному поводу.

В начале апреля глава комитета по интеллектуальной собственности Шолпан Абдреева сообщила о договоренностях с Meta по поводу возвращения музыки в Instagram.