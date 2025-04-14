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Музыка казахстанских исполнителей вернулась в Instagram: подписано соглашение с Meta

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Телефон с Instagram
Приложение Instagram. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в СЦК глава комитета по интеллектуальной собственности Шолпан Абдреева сообщила о договоренностях с Meta по поводу возвращения музыки в Instagram, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как вы знаете, в ноябре прошлого года многие пользователи социальных сетей столкнулись с тем, что музыка отечественных авторов исчезла с платформ Meta. Ограничения были вызваны необходимостью соблюдения авторских прав. (…)

Сегодня мы рады сообщить, что соглашение подписано. Срок действия соглашения на 2 года. Meta и РОО "Казахстанское авторское общество" достигли договоренности, которая урегулировала использование казахстанской музыки в Instagram и Facebook. Контент с прошлой недели начал возвращаться", - сообщила глава комитета по интеллектуальной собственности Шолпан Абдреева.

Спикер добавила, что в переговорах с Meta принимали участие казахстанские Минюст и Минкультуры и информации.

Напомним, в прошлом году казахстанская музыка исчезла из Instagram. При попытке выяснить почему, оказалось, что ранее отдельным исполнителям к тому же не выплачивались роялти за их треки на платформе.

Позже в Минюсте прокомментировали ситуацию с исчезновением музыки казахстанских авторов из соцсети.

В январе стало известно, что Минюст совместно с МКИ в инициативном порядке обратились в компанию Meta по данному поводу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235609-muzyka-kazahstanskih-ispolniteley-vernetsya-v-instagram-podpisano-soglashenie-s-meta/