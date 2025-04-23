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Дублирования и приписки: 80 млн тенге "заработали" больницы в Актюбинской области

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Женщина в кабинете у психолога
Психологическая консультация. Иллюстративное фото: Fiordaliso / Getty Images

В Актюбинской области работники без соответствующего образования оказывали медпомощь. Так, делопроизводитель проводила психологические консультации, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайт надзорного органа, прокуратура Актюбинской области в ходе проверки деятельности районных больниц региона выявила нарушения финансовой и медицинской отчетности.

"В Кобдинском районе путем дублирования и приписок необоснованно завышен объем оказанных лечебных и диагностических услуг на сумму более 20 млн тенге", - установили в надзорном органе.

Кроме того, без наличия соответствующих приложений к лицензии была незаконно оказана амбулаторно-поликлиническая помощь на сумму свыше 45 млн тенге.

"Услуги на сумму более 11 млн тенге оказывались работниками, не соответствующими квалификационным требованиям. К примеру, делопроизводитель Кобдинской районной больницы, не имея профильного образования, провела более тысячи психологических консультаций на сумму свыше 3 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Всего суммы незаконно выплаченных бюджетных средств составили более 80 млн тенге.

По акту прокурорского надзора нарушения устранили. Бюджетные средства были возвращены, а должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

В Казахстане началось внедрение единой системы оплаты медицинской помощи. С 1 июля она начнет работать во всех медучреждениях страны. Новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС.

Ранее депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в случае хищений материалы не направляются в правоохранительные органы и медицинские организации избегают уголовной ответственности. Глава Минздрава Акмарал Альназарова ответила, что "пришла пора ужесточать наказание".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238519-dublirovaniya-i-pripiski-80-mln-tenge-zarabotali-bolnicy-v-aktyubinskoy-oblasti/