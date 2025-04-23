Всегда под рукой фонарик: в одном из ЖК Алматы свет дают на несколько часов в день

Жители алматинского жилого комплекса "Арлан" жалуются на постоянные проблемы с электричеством: свет дают на несколько часов и снова отключают, передает сайт телеканала КТК.

Жители алматинского ЖК устали от романтики при свечах. Жалуются, в их шестиэтажках ежедневно отключают электричество. При этом люди уверяют: за коммунальные услуги платят исправно.

Как выяснилось, дело вовсе не в жильцах. Энергоснабжающей компании задолжал огромные деньги застройщик.

Два года назад Адилет Мергали перевез родителей, жену и детей в новый жилой комплекс "Арлан". Но счастье длилось недолго. В доме начались постоянные проблемы с электричеством. Свет дают на несколько часов и снова отключают. Бесполезными вещами сразу становятся холодильник, стиральная машина, электрическая плита, микроволновка и телевизор.

"Все зависит от электричества. Например, плита - электрическая. Газа нет. Отопление через электричество полностью. Если даже элементарно отключать электричество, то не можем чай готовить, ужинать не можем, пообедать, ребенка приготовить на учебу. Холодильник - все, отключается. Зимой холодно. Не знаю, у ЖК проблемы", - говорит Адилет Мергали.

Все жильцы всегда держат под рукой рабочий фонарик. Люди не знают, в какое время окажутся в темноте. Рассказывают, что электричество отключают и днем, и ночью.

Из объявлений, расклеенных на стенах, люди узнали, что без света они остаются по вине застройщика. Он задолжал энергоснабжающей компании.

"Ранее у нас было собрание с генеральным директором застройщика, которая говорила, что у ЖК действительно есть задолженность. Но она не имеет отношения к отключению света. Но недавно нам дали уведомление. И мы узнаем то, что действительно электричество нам отключают потому, что у нас все-таки есть задолженность. И напрямую отключение света связано с этим", - рассказала Мереке Елубаева.

В энергосбыте подтвердили: застройщик задолжал организации 35 миллионов тенге.

"Между филиалом АО "АЖК "Энергосбыт" и ТОО "Арлан" у нас заключен договор. По договору "Арлан" не выполняет свои обязательства. На сегодняшнее число у них задолженность 35 миллионов 986 тысяч тенге. В связи с этим мы их и отключаем. Но с августа 2024 года никаких оплат нет", - сообщил начальник филиала АО "Алатау Жарық Компаниясы" - "Энергосбыт" РОЭС Талгара Толеген Толеубеков.

Но в строительной компании и сами недоумевают: откуда у них такие долги? Говорят, на территории ЖК всего лишь заменили трансформаторную подстанцию. А после им вдруг выставили огромный счет.

"На момент переключения одной трансформаторной подстанции на другую трансформаторную подстанцию технически заняло один месяц. После установки вызвали специалистов "АлматыЭнергоСбыт", чтобы опломбировать данную трансформаторную подстанцию.

"АлматыЭнергоСбыт" начислил им за целый месяц то, что трансформаторная подстанция работала без опломбировки - 1 миллион 510 тысяч киловатт", - рассказала представитель компании-застройщика Гульнур Талгатбекызы.

Застройщик до сих пор разбирается в ситуации. Уже дважды проиграл суд. И все это время долг не погашался. Так что пока за него своим комфортом расплачиваются жители ЖК.

Источник: КТК

Напомним, ранее в начале апреля жители столичного ЖК "Алтын Отау" коллективно обратились с жалобой на застройщика из-за перебоев в подаче электроэнергии.

В феврале жители нового жилого комплекса в Алматы пожаловались на качество квартир, которые многие из них приобрели в ипотеку - в том числе и на подачу электроэнергии в доме.

"Свет без конца тухнет. Люди ремонт не могут нормально сделать. Начинают включать дрель или перфоратор - у них гаснет электричество. Когда гаснет электричество, исчезает вода", - рассказала жительница дома.

А в октябре прошлого года жильцы нескольких многоэтажек в Петропавловске пожаловались на частые аварии на электросетях - горожане вынуждены часами, а иногда и сутками сидеть без света.