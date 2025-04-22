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Масштабный ремонт центрального парка в Астане: акимат обратился к пешеходам

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Центральный парк Астаны
Центральный парк Астаны. Фото: сайт акимата Астаны

В Астане начали работы по благоустройству столичного центрального парка, в связи с чем пешеходов предупредили о перекрытиях, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как рассказали в акимате, в столичном центральном парке начались работы по благоустройству. Обновления затронут территорию площадью более 15 тыс. квадратных метров, от монумента Казахстанское солнце до набережной реки Есиль.

"В парке заменят старые и поврежденные гранитные плиты, проведут ремонтно-восстановительные работы уличной мебели, масштабную модернизацию инженерных сетей, включая ремонт освещения, декоративной подсветки и коммуникаций фонтанного комплекса.

Одним из главных элементов обновления станет аллея вдоль фонтана. Здесь высадят более 150 взрослых саженцев вязи и ели. Новые деревья придадут парку зеленый акцент и сделают пространство уютнее для прогулок", - сообщили в акимате.

Отмечается, что на время работ пешеходную часть парка будут частично перекрывать, однако одна сторона аллеи останется открытой для посетителей.

Напомним, накануне главе государства Касым-Жомарту Токаеву были представлены планы по озеленению и благоустройству столицы.

Отмечалось, что в Астане проведут паспортизацию и системный учет деревьев с оцифровкой, внедрят QR-коды, через которые жители смогут узнать информацию о дереве и в случае проблемы сообщить о ней городским органам.

Также в этом месяце жителей Астаны предупредили о ремонте дорог на 60 улицах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238123-masshtabnyy-remont-centralnogo-parka-v-astane-akimat-obratilsya-k-peshehodam/