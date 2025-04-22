Скончался казахстанский писатель Аким Тарази

Скончался знаменитый казахстанский писатель и драматург Аким Тарази, президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования его семье, передает NUR.KZ.

О смерти казахстанского писателя Акима Тарази сообщил поэт Бауржан Карагызулы на своей странице в Facebook.

"Скончался писатель-классик, выдающийся аксакал казахской литературы Аким Тарази. Выражаю глубокие соболезнования казахскому народу", - написал Карагызулы.

В Акорде сообщили, что глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким писателя Акима Тарази. Он выразил соболезнования его супруге, лауреату Государственной премии Розе Мукановой и детям.

"Аким Тарази был выдающимся представителем казахского народа. Всю свою жизнь он посвятил искусству слова, развитию отечественной литературы и культуры. Талантливый писатель расширил горизонты казахской прозы и внес неоценимый вклад в продвижение национальной кинематографии и драматургии.

В своем творчестве он всегда хранил верность нравственным идеалам. Среди благодарных читателей он был известен как "Әдебиет әлемінің Әкімі" ("Аким литературного мира"), а творческая интеллигенция высоко ценила его труды и личные качества. Он прожил достойную жизнь и оставил нам богатое литературное наследие. Светлый образ Акима Тарази навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.

Как указано на казахстанском сайте "Литературный портал", Аким Тарази родился 9 сентября 1933 года. Он известен как казахстанский писатель, драматург, сценарист, лауреат Государственной премии РК и заслуженный деятель Казахстана.

Автор романов "Путь к черной звезде", "Возмездие", "Москва - Баласаз", "Тасжарган", пьес "Несмешная комедия", "Хороший человек", сценария классического фильма Мажита Бегалина "Следы уходят за горизонт", соавтор сценариев фильмов Болота Шамшиева "Выстрел на перевале Караш" и Сатыбалды Нарымбетова "Молитва Лейлы" по повести Розы Мукановой.

Напомним, в феврале этого года скончался известный казахстанский писатель-драматург, лауреат Государственной премии Дулат Исабеков. Глава государства выразил соболезнования родным и близким выдающегося писателя.

В январе этого года умер известный ученый-абаевед Мекемтас Мырзахметулы. Также в январе текущего года умер народный писатель Казахстана Мухтар Магауин.