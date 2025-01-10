Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев направил телеграмму соболезнования семье писателя Мухтара Магауина

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев подписывает документ
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования семье народного писателя Казахстана Мухтара Магауина, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства направил телеграмму соболезнования семье народного писателя Казахстана Мухтара Магауина.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося писателя, лауреата Государственной премии Мухтара Магауина в связи с его кончиной.

"Мухтар Муканулы был выдающимся мастером слова, внесшим значительный вклад в расширение горизонтов казахской литературы и истории. Он неустанно трудился во имя обогащения духовного бытия и расширения представлений о прошлом нашего народа. Его художественные произведения, исторические труды, очерки и мемуары нашли широкий отклик в сердцах читателей. Яркий образ Мухтара Муканулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое творческое наследие, навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.

Сегодня, 10 января, ушел из жизни известный казахстанский писатель Мухтар Магауин. О его смерти сообщил его сын Едиге Магауин на своей странице в Facebook. По словам Едиге Магауина, Мухтар Магауин скончался в 05:55 по времени Астаны в американском штате Мэриленд в окружении своих детей и близких. Ему было 84 года.

Ранее мы подробно рассказывали о жизни и творческом пути Мухтара Магауина.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2209976-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-seme-pisatelya-muhtara-magauina/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie