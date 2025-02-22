Умер классик казахской литературы Дулат Исабеков. Токаев выразил соболезнования

Скончался известный казахстанский писатель-драматург, лауреат Государственной премии Дулат Исабеков. Глава государства выразил соболезнования родным и близким выдающегося писателя, передает NUR.KZ со ссылкой на Телеграм-канал Акорды.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя и драматурга, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреата Государственной премии Дулата Исабекулы Исабекова.

"Дулат Исабекулы, всю свою жизнь посвятивший национальной литературе, был поистине достойной личностью. На протяжении всего творческого пути он неустанно трудился во имя обогащения духовного мира казахского народа и расширения горизонтов национальной прозы. Лучшие драматические произведения, вышедшие из-под его талантливого пера, являются подлинным достоянием мировой сцены, прославляя на международном уровне священное искусство слова. Светлый образ Дулата Исабекулы, оставившего после себя богатое литературное наследие, навсегда сохранится в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

О кончине писателя министр культуры и информации Аида Балаева ранее написала в своем аккаунте в Facebook.

Она отметила, что Исабеков был символом казахской литературы, значительно расширил горизонты казахской прозы и драматургии, оставил уникальный след в литературном мире.

"Его произведения проникли в сознание множества поколений, нашли дорогу к сердцам читателей и стали бесценным достоянием национальной культуры", – написала Балаева.

Министр отметила, что с уходом Дулата Исабекова ушла целая эпоха.

По словам Балаевой, писатель тяжело переживал смерть супруги.

Дулат Исабеков родился в 1942 году в на юге Казахстана. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета.

Первый рассказ классик казахской литературы Дулат Исабеков опубликовал в 1963 году. С тех пор он создал много произведений, которые были изданы на английском, немецком, болгарском, венгерском, чешском и шведском языках. На основе произведений Исабекова написаны сценарии и поставлены художественные фильмы.

Награжден орденами "Құрмет" и "Достық" II степени.