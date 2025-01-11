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Умер известный ученый-абаевед Мекемтас Мырзахметулы: Токаев выразил соболезнования

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Мекемтас Мырзахметулы
Мекемтас Мырзахметулы. Фото: facebook.com/ontustik.gov.kz

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной известного ученого-абаеведа Мекемтаса Мырзахметулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Мекемтаса Мырзахметулы – выдающегося ученого-абаеведа, доктора филологических наук, кавалера ордена "Барыс" I степени, сообщается в Телеграм-канале Акорды.

"Мекемтас Мырзахметулы был видным представителем казахской интеллигенции, посвятившим свою жизнь изучению наследия Абая и развитию отечественного литературоведения. Он внес значительный вклад в укрепление национальной духовности и оставил после себя плеяду учеников. Заслуженного признания удостоены его труды, ставшие результатом многолетней кропотливой исследовательской работы. Светлое имя Мекемтаса Мырзахметулы, прожившего достойную жизнь и оставившего неизгладимый след в истории, сохранится в памяти нашего народа", – говорится в телеграмме.

Как сообщается на странице акимата Туркестанской области в Facebook, Мекемтас Мырзахметулы родился 9 мая 1930 года в селе Майтобе Тюлькубасского района.

Он был выдающимся ученым, абаеведом и человеком глубоких знаний, внесшим значительный вклад в развитие казахской науки и культуры.

Свою карьеру он начал в Ташкентском государственном педагогическом институте имени Низами, где занимал должности заведующего кафедрой, декана и проректора. Позже работал в Институте литературы и искусства имени М. Ауэзова, где был научным сотрудником и руководителем отдела абаеведения.

В Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане Мырзахметулы занимал посты заведующего кафедрой, руководителя научной лаборатории Ясави и директора научно-исследовательского центра литературы и этнофилологии. Также он возглавлял Институт тюркологии, занимаясь изучением и укреплением единства тюркского мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2210613-umer-izvestnyy-uchenyy-abaeved-mekemtas-myrzahmetuly-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya/

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