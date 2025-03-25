"Жуткая находка": змея напугала работников торгового дома в Таразе

Работники одного из торговых домов в Таразе обнаружили змею и вызвали спасателей, которым удалось поймать рептилию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным МЧС, сегодня спасатели МЧС поймали змею в Таразе.

"О жуткой находке пресмыкающегося в общественном месте на пульт 112 сообщила работница одного из торговых домов Тараза. Спасатели оперативно прибыли в ТЦ, при помощи приспособления "змеелов" поймали рептилию и выпустили в безопасное место, вдали от населенного пункта", - сказано в сообщении.

МЧС рекомендует при обнаружении змеи, вывести из помещения людей, запереть животное и вызвать спасателей.

"Самостоятельная попытка поймать гадюку может обернуться бедой", - предупредили в МЧС.

В августе прошлого года жители сразу двух городов Казахстана обратились за помощью спасателей в связи с обнаруженными змеями в домах.

А в мае 2024 года года кызылординские спасатели поймали змею длиной около метра, которая заползла во двор социального учреждения.

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