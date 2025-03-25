Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Жуткая находка": змея напугала работников торгового дома в Таразе

Опубликовано:

Змею поймали в торговом доме Тараза
Змею поймали в торговом доме Тараза. Фото: МЧС РК

Работники одного из торговых домов в Таразе обнаружили змею и вызвали спасателей, которым удалось поймать рептилию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным МЧС, сегодня спасатели МЧС поймали змею в Таразе.

"О жуткой находке пресмыкающегося в общественном месте на пульт 112 сообщила работница одного из торговых домов Тараза. Спасатели оперативно прибыли в ТЦ, при помощи приспособления "змеелов" поймали рептилию и выпустили в безопасное место, вдали от населенного пункта", - сказано в сообщении.

МЧС рекомендует при обнаружении змеи, вывести из помещения людей, запереть животное и вызвать спасателей.

"Самостоятельная попытка поймать гадюку может обернуться бедой", - предупредили в МЧС.

В августе прошлого года жители сразу двух городов Казахстана обратились за помощью спасателей в связи с обнаруженными змеями в домах.

А в мае 2024 года года кызылординские спасатели поймали змею длиной около метра, которая заползла во двор социального учреждения.

Ранее мы писали, что делать, если вас укусила змея. Подробно познакомиться с материалом можно ознакомиться по данной ссылке.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230461-zhutkaya-nahodka-zmeya-napugala-rabotnikov-torgovogo-doma-v-taraze/