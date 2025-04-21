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Школьницу довели до потери сознания в Актау

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Девочка-подросток
Девочка. Иллюстративное фото: tuaindeed / Getty Images

Смертельно опасная игра школьниц из Актау попала на видео, которое распространилось в Сети. Что произошло в школе, рассказали в управлении образования, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблике quqyq_zhane_shyndyq появилось видео, снятое в туалете одной из школ Актау.

"В Актау девочки из 7 класса играли в непонятную опасную игру и снимали ее на видео", - говорится в подписи к видео.

На кадрах одна из школьниц потеряла сознание из-за того, что другие девочки надавили на ее грудную клетку.

Инцидент прокомментировали в Управлении образования Мангистауской области. Как рассказали в пресс-службе ведомства, ситуация произошла 18 апреля.

"Зафиксирован инцидент в женском туалете одной из школ Актау. К ученице 7-го класса применили физическое давление путем сдавливания грудной клетки", - уточнили в ведомстве.

Здесь пояснили, что уже провели профилактическую и психологическую работу с подростками и их родителями.

"Кроме того, данный инцидент будет рассматриваться специальной комиссией по делам несовершеннолетних при акимате города Актау", - отметили в пресс-службе управления.

Также отделом образования Актау были приняты дисциплинарные меры в отношении директора школы.

Ранее среди казахстанцев вызвало резонанс видео, на котором несовершеннолетние сообщают, что собираются сбросить ребенка с пятого этажа. Дети на видео несут ребенка, держа за руки и за ноги, на третий этаж. В лифте мальчик выражает несогласие с планами его скинуть, но его не слушают.

После выезда на место были установлены личности всех участников данного инцидента. В итоге суд в Астане оштрафовал родителей детей, которые собирались сыграть в опасную игру, "жертвой" они выбрали 7-летнего мальчика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237781-shkolnicu-doveli-do-poteri-soznaniya-v-aktau/