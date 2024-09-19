Дети в Астане хотели сыграть в опасную игру: "жертвой" выбрали 7-летнего ребенка

Суд в Астане оштрафовал родителей детей, которые собирались сыграть в опасную игру, "жертвой" они выбрали 7-летнего мальчика, передает NUR.KZ со ссылкой на столичные суды.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрены дела в отношении родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, сообщается в Telegram-канале судов столицы.

Так, пятеро детей, который жили в одном ЖК, решили сыграть в опасную игру под названием "Суицидник". "Жертвой" выбрали семилетнего мальчика.

Согласно материалам дела, вместе с ребенком они поднялись на третий этаж и стояли в пролете между лестницей и лестничной площадкой.

В ходе заседания четверо из пяти родителей признали вину. Факт произошедшего подтверждается видеозаписью и письменными объяснениями сторон.

В результате суд признал родителей детей виновными и назначил штраф в 10 МРП.

Постановления не вступили в законную силу.

Согласно части 1 статьи 127 КоАП, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (почти 37 тыс. тенге).

Напомним, ранее среди казахстанцев вызвало резонанс видео, на котором несовершеннолетние сообщают, что собираются сбросить ребенка с пятого этажа. Дети на видео несут ребенка, держа за руки и за ноги, на третий этаж. В лифте мальчик выражает несогласие с планами его скинуть, но его не слушают. В полиции сообщили тогда, что дело поступило в суд.