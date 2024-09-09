Дети в Астане придумали смертельно опасную "игру" и решили снять это на камеру
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В Сети появилось видео, на котором группа детей рассказывает о планах скинуть ребенка с пятого этажа, и пытается эти планы осуществить. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Видео появилось в Telegram-канале EGOV.PRESS. Видеозапись ведет один из детей, он же сообщает, что они собираются сбросить ребенка с пятого этажа. Мальчик, говорит он, "сам попросил его "суициднуть" - при этом ребенок в кадре отрицательно машет головой.
Дети на видео несут ребенка, держа за руки и за ноги, на третий этаж. В лифте мальчик снова выражает несогласие с планами его скинуть, но его не слушают. Судя по дальнейшим комментариям "оператора", назначенный в жертву ребенок показался остальным слишком тяжелым, чтобы его смогли поднять и скинуть: "килограмм 40, наверное! Я сам 50 вешу". Поэтому играющие сбросили снятую с него куртку.
"Скиньте еще что-нибудь! (...) Но они уже ушли", - комментирует "оператор" в конце видео.
"Родители мальчика требуют от сотрудников полиции наказать виновных лиц", - пишут авторы публикации.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.
"Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. Все участники инцидента установлены, в присутствии законных представителей выясняются обстоятельства. По результатам будут приняты меры согласно законодательству", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.
Уточняется, что пострадавших вследствие инцидента нет.
Добавим, 3 года назад мы писали о другой опасной игре детей на высоте. Участковый при обходе заметил двух детей, которые бегали по крыше одной из многоэтажек в Нур-Султане. Выяснилось, что ребята самостоятельно перелезли через решетку, установленную в подъезде, и взобрались на крышу. Полицейские провели профилактическую беседу с их родителями.
Ранее в июле этого года детская шалость едва не стала причиной трагедии для семьи в Костанае. Огонь разгорелся на балконе жилого дома. Существовала угроза распространения пламени. Прибывшие пожарные спасли женщину 86 лет.
Более серьезные происшествия зафиксированы среди детей постарше. Так, в Актюбинской области в ходе конфликта между школьниками был убит ученик 9-го класса. Преступление произошло 2 сентября.
Также в Актобе идет суд по делу о смерти 14-летнего Бексултана Абубакира. Подсудимые, как и погибший, учащиеся спортшколы олимпийского резерва.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159068-deti-v-astane-pridumali-smertelno-opasnuyu-igru-i-reshili-snyat-eto-na-kameru/