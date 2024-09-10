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Родителей детей из Астаны, затеявших смертельно опасную игру, предадут суду

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Ребенок плачет
Мальчик плачет. Иллюстративное фото: oksix / Getty Images

После публикации видео, на котором группа детей рассказывает о планах скинуть ребенка с пятого этажа, полиция передала дело в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

В Казахстане резонанс вызвало видео, на котором несовершеннолетние сообщают, что они собираются сбросить ребенка с пятого этажа. Дети на видео несут ребенка, держа за руки и за ноги, на третий этаж. В лифте мальчик выражает несогласие с планами его скинуть, но его не слушают.

Судя по дальнейшим комментариям "оператора", назначенный в качестве "жертвы" ребенок показался остальным слишком тяжелым, чтобы его смогли поднять и скинуть: "Килограммов 40, наверное! Я сам 50 вешу". Поэтому играющие сбросили снятую с него куртку.

В управлении образования Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что после выезда на место были установлены личности всех несовершеннолетних участников данного инцидента.

"Со слов детей выяснилось, что дети хотели снять видеоролик-пранк - они таким образом развлекались, играли и не понимали, что их действия были опасными.

С родителями проведены разъяснительные беседы, с детьми работают психологи. Родители принесли извинения пострадавшей стороне за действия своих детей, написали объяснительные и дали согласие на работу психологов", - сообщили в управлении.

Кроме того, был проведен совет по профилактике правонарушений с приглашением родителей несовершеннолетних и детей.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны также прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что дело передано в суд.

"Данный факт зарегистрирован. Все участники инцидента установлены. В отношении законных представителей составлен административный протокол. Собранный материал направлен в суд для принятия решения", - заявили в полиции.

Также в ДП обратились к родителям с напоминанием о необходимости контроля за поведением и местонахождением детей.

До этого мы писали, что психологи объяснили увлечение казахстанских подростков опасной игрой "Беги или умри". Следуя правилам игры, запущенной в соцсетях, дети пытаются перебежать дорогу прямо перед движущимся авто. При этом делают они это не только по одиночке, но и целыми группами.

Ранее мы писали о другой опасной игре детей на высоте. Участковый при обходе заметил двух детей, которые бегали по крыше многоэтажки в Астане. Выяснилось, что ребята самостоятельно перелезли через решетку, установленную в подъезде, и взобрались на крышу. Полицейские провели профилактическую беседу с их родителями.

В июле этого года детская шалость едва не стала причиной трагедии для семьи в Костанае. Огонь разгорелся на балконе жилого дома. Существовала угроза распространения пламени. Прибывшие пожарные спасли женщину 86 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159458-roditeley-detey-iz-astany-zateyavshih-smertelno-opasnuyu-igru-predadut-sudu/

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