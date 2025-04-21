Акмолинца обязали платить деньги сыну, которому исполнилось 18 лет

С мужчины взыскали алименты на обучение сына, который является студентом 1 курса университета, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, суд рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании с отца алиментов на время обучения.

Суд установил, что истец является студентом первого курса университета, форма обучения - очная. Брак между его матерью и отцом расторгли в 2013 году.

"Ответчик (отец) отказывается добровольно оказывать помощь в обучении сына в университете. Он иск не признал, просил отказать, ссылаясь на то, что алименты до достижения сыном совершеннолетнего возраста он выплачивал добросовестно", - отметили в суде.

Других алиментных обязательств мужчина не имеет. О нахождении лиц на его иждивении доказательств он суду не представил.

"Добровольно средства на обучение сына не предоставляет, соглашения об уплате алиментов на его обучение и другие расходы не заключал", - уточнили в суде.

Решением суда иск о взыскании алиментов на время обучения удовлетворен. Взысканы с ответчика в пользу его сына алименты на время обучения ежемесячно до достижения им 21 года.

Ранее в области Абай студентка потребовала у отца выплачивать ей почти 59 тыс. тенге ежемесячно. Мужчина был готов платить в три раза меньше, но суд установил другую сумму, частично удовлетворив требования девушки.

А житель Уральска дал согласие на оплату обучения сына в Испании стоимостью 20 млн тенге, но после отказался от выплаты денег и обратился в суд, оспаривая взыскание алиментов. Отцу отказали в иске.