Студентка через суд потребовала у отца ежемесячно перечислять ей деньги в области Абай

В области Абай студентка потребовала у отца выплачивать ей почти 59 тыс. тенге ежемесячно. Мужчина был готов платить в три раза меньше, но суд установил другую сумму, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, девушка обратилась в Абайский районный суд с иском к своему отцу о взыскании алиментов.

В иске указано, что девушка является студенткой 1-го курса очного отделения педагогического университета. Срок ее обучения - с 25 августа 2024 года по 30 июня 2028 года. Она просила суд обязать отца выплачивать ей ежемесячно сумму в размере 15 МРП (58 980 тенге) в качестве алиментов на ее содержание до достижения 21-летнего возраста.

На судебном заседании девушка поддержала свои требования, указав, что обучается на очном отделении университета и получает стипендию в размере 75 600 тенге. Однако этих средств ей не хватает для нормального учебного процесса и проживания. Она также отметила, что отец добровольно материально ей не помогает.

Отец девушки заявил, что является пенсионером, его пенсия составляет 156 300 тенге, а других источников дохода у него нет. Он выплачивает алименты в размере 25% своей пенсии на содержание дочери 2009 года рождения.

Также он указал, что создал новую семью, у него есть сын 2019 года рождения и супруга, являющаяся инвалидом 2-й группы, которых он обеспечивает.

Кроме того, у него имеются личные и семейные кредиты, которые он выплачивает своевременно. В связи с этим мужчина просил суд уменьшить сумму алиментов до 5 МРП (19 660 тенге).

Мать девушки подтвердила, что истец является общим ребенком от ответчика. Она также указала, что мужчина исправно выплачивал алименты до достижения девушкой 18 лет.

"Кроме того, подтвердила наличие у ответчика магазина, оформленного на тестя, и просила удовлетворить требования истца", - отметили в суде.

Рассмотрев представленные документы и заслушав стороны, суд постановил частично удовлетворить исковые требования девушки. Отца обязали выплачивать ей ежемесячно 13 МРП (51 116 тенге) в качестве алиментов до 30 июня 2028 года.

Ранее стало известно, что житель Уральска дал согласие на оплату обучения сына в Испании стоимостью 20 млн тенге, но после отказался от выплаты денег и обратился в суд, оспаривая взыскание алиментов. Отцу отказали в иске, так как ранее он подписал соглашение, обязывающее оплачивать учебу.

А в ВКО 18-летняя студентка колледжа подала иск на отца о взыскании алиментов на период обучения. Дело в том, что девушке требовалось на оплату обучения ежегодно 250 тыс. тенге, а отец добровольно материальной помощи ей не оказывал. В итоге родственники пришли к медиативному соглашению.