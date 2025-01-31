Казахстанец сначала согласился, а потом отказался платить 20 млн тенге за обучение сына в Европе

Житель Уральска сначала дал согласие на оплату обучения сына в Испании стоимостью 20 млн тенге, но после отказался от выплаты денег, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, СМАС Западно-Казахстанской области в 2022 году примирил с ЧСИ жителя Уральска, который обязался оплачивать обучение своего 18-летнего сына в Европе, а также его содержание.

По соглашению сумма выплат составила 20 млн тенге за 4 года обучения (2022-2027 годы). На основании этого соглашения было возбуждено исполнительное производство.

"Однако позже отец отказался от выплаты средств и обратился в суд, оспорив действия ЧСИ по возбуждению исполнительного производства и взысканию с него данных алиментов", - рассказали в суде.

СМАС удовлетворил иск, посчитав убедительными доводы отца об отсутствии доказательств обучения сына в Европе, а также назвав иск преждевременным.

Апелляция сочла эти выводы суда не соответствующими обстоятельствам дела, а также принципам справедливости и разумности.

"Отклонены доводы отца о том, что сын не был участником процесса и, следовательно, не может быть взыскателем, поскольку условия соглашения прямо указывают на его обязанность оплачивать обучение. Соглашение было подписано отцом с отметкой: "Ознакомлен, согласен", - уточнили в суде.

Суд не принял во внимание и доводы о необоснованном возбуждении исполнительного производства на взыскание 20 млн тенге.

"Согласно акту на редактирование, составленному самим отцом в ходе судебного разбирательства, сумма взыскания была изменена с 20 млн на 5 млн тенге (за 2023-2024 учебный год)", - отметили в суде.

В подтверждение обучения в Европе было представлено письмо от Европейского университета в Мадриде о зачислении сына мужчины студентом на 2023-2024 учебный год на факультет физкультуры и спорта.

Апелляция, в отличие от СМАС, признала это письмо допустимым доказательством: его оригинал приложен к материалам дела, а также предоставлены фото паспорта и билета, подтверждающие получение сыном визы и его прибытие в Мадрид.

Кроме того, сам студент подтвердил свое нахождение в Испании с сентября 2023 года и обучение в Европейском университете в Мадриде. Он представил документы об оплате учебы за сентябрь и октябрь 2023 года, а также ответ Департамента консульской службы МИД РК о постановке его на временный консульский учет в Испании в связи с обучением.

На основании этих данных предыдущее решение суда было изменено: в иске отцу отказали.

Ранее в ВКО 18-летняя студентка колледжа подала иск на отца о взыскании алиментов на период обучения. Дело в том, что девушке требовалось на оплату обучения ежегодно 250 тыс. тенге, а отец добровольно материальной помощи ей не оказывал. В итоге родственники пришли к медиативному соглашению.

А жительница Атырау подала в суд на бывшего супруга, так как он не оплачивал обучение их общему сыну - студенту платного отделения медицинского колледжа. Женщина просила взыскать половину суммы, потраченной на обучение сына. В суде стороны пришли к соглашению.