Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец сначала согласился, а потом отказался платить 20 млн тенге за обучение сына в Европе

Опубликовано:

Парень в Мадриде
Студент в Европе. Иллюстративное фото: Carrastock / Getty Images

Житель Уральска сначала дал согласие на оплату обучения сына в Испании стоимостью 20 млн тенге, но после отказался от выплаты денег, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, СМАС Западно-Казахстанской области в 2022 году примирил с ЧСИ жителя Уральска, который обязался оплачивать обучение своего 18-летнего сына в Европе, а также его содержание.

По соглашению сумма выплат составила 20 млн тенге за 4 года обучения (2022-2027 годы). На основании этого соглашения было возбуждено исполнительное производство.

"Однако позже отец отказался от выплаты средств и обратился в суд, оспорив действия ЧСИ по возбуждению исполнительного производства и взысканию с него данных алиментов", - рассказали в суде.

СМАС удовлетворил иск, посчитав убедительными доводы отца об отсутствии доказательств обучения сына в Европе, а также назвав иск преждевременным.

Апелляция сочла эти выводы суда не соответствующими обстоятельствам дела, а также принципам справедливости и разумности.

"Отклонены доводы отца о том, что сын не был участником процесса и, следовательно, не может быть взыскателем, поскольку условия соглашения прямо указывают на его обязанность оплачивать обучение. Соглашение было подписано отцом с отметкой: "Ознакомлен, согласен", - уточнили в суде.

Суд не принял во внимание и доводы о необоснованном возбуждении исполнительного производства на взыскание 20 млн тенге.

"Согласно акту на редактирование, составленному самим отцом в ходе судебного разбирательства, сумма взыскания была изменена с 20 млн на 5 млн тенге (за 2023-2024 учебный год)", - отметили в суде.

В подтверждение обучения в Европе было представлено письмо от Европейского университета в Мадриде о зачислении сына мужчины студентом на 2023-2024 учебный год на факультет физкультуры и спорта.

Апелляция, в отличие от СМАС, признала это письмо допустимым доказательством: его оригинал приложен к материалам дела, а также предоставлены фото паспорта и билета, подтверждающие получение сыном визы и его прибытие в Мадрид.

Кроме того, сам студент подтвердил свое нахождение в Испании с сентября 2023 года и обучение в Европейском университете в Мадриде. Он представил документы об оплате учебы за сентябрь и октябрь 2023 года, а также ответ Департамента консульской службы МИД РК о постановке его на временный консульский учет в Испании в связи с обучением.

На основании этих данных предыдущее решение суда было изменено: в иске отцу отказали.

Ранее в ВКО 18-летняя студентка колледжа подала иск на отца о взыскании алиментов на период обучения. Дело в том, что девушке требовалось на оплату обучения ежегодно 250 тыс. тенге, а отец добровольно материальной помощи ей не оказывал. В итоге родственники пришли к медиативному соглашению.

А жительница Атырау подала в суд на бывшего супруга, так как он не оплачивал обучение их общему сыну - студенту платного отделения медицинского колледжа. Женщина просила взыскать половину суммы, потраченной на обучение сына. В суде стороны пришли к соглашению.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216949-kazahstanec-snachala-soglasilsya-a-potom-otkazalsya-platit-20-mln-tenge-za-obuchenie-syna-v-evrope/