Судоисполнитель потребовал заплатить ему 2 млн тенге после продажи имущества в Костанае

В Костанайской области частный судебный исполнитель реализовал имущество на 27 млн тенге и потребовал за свою работу 8% от этой суммы - 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, специализированный межрайонный административный суд Костанайской области рассмотрел административное дело по иску акционерного общества к ЧСИ о признании незаконными его действий по вынесению постановления об утверждении сумм оплаты деятельности ЧСИ и постановления о распределении денег.

В суде установили, что в декабре 2024 года ЧСИ проводил торги залогового имущества, победителем которого признана гражданка. Имущество было реализовано за 27 млн тенге.

Через несколько дней ЧСИ вынес постановление об утверждении суммы оплаты его деятельности в размере 2 млн тенге, что составило 8% от стоимости реализованного имущества.

"Истец, не согласившись с действиями ответчика, считает, что исполнительное производство имущественного характера возбуждено на сумму 47 млн тенге, что составляет 12 519 МРП. Соответственно, применение ЧСИ ставки в размере 8% от суммы взыскания является некорректным и подлежит пересмотру", - рассказали в суде.

В ходе судебного заседания стороны ходатайствовали об утверждении медиации, представив суду подписанное сторонами соглашение об урегулировании спора. По нему акционерное общество отказалось от иска, а ЧСИ вынес новое постановление об утверждении сумм оплаты своей деятельности.

Определением суда соглашение об урегулировании спора в порядке медиации утверждено. Спор завершен примирением.

Ранее стало известно, что в Костанае с частного судебного исполнителя взыскали 50 млн тенге, признав одну часть суммы неосновательным обогащением, а другую - неустойкой. Дело в том, что он медлил с отправкой денег взыскателю.

А житель Мангистауской области, задолжавший алименты на 1,6 млн тенге, заплатил 200 тыс. тенге ЧСИ за снятие запрета на выезд и улетел отдыхать в ОАЭ. По данным Генпрокуратуры, для этого судоисполнитель подделал заявление взыскателя.