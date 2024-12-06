"От фасада до фасада": как изменятся улицы Алматы, рассказал Досаев

В Алматы внедряют новый принцип преобразования улиц – "от фасада до фасада". Об этом рассказал аким города Ерболат Досаев во время внеочередной сессии маслихата, передает NUR.KZ.

"Сегодня в развитых мегаполисах мира проводится комплексное благоустройство улиц по принципу "от фасада до фасада" с модернизацией всех инфраструктурных слоев. Мы впервые в Алматы начинаем применять этот международный опыт", - сказал глава города.

Как уточнил аким, по такому принципу на сегодня завершено проектирование по преобразованию проспекта Достык от Аль-Фараби до Курмангазы и улицы Пушкина от Гоголя до Райымбека. Строительство начнется в марте 2025 года. На эти цели предусмотрено 3,7 млрд тенге.

В 2025 году завершится проектирование еще 7 улиц - Радостовца, Макатаева, Ауэзова, Гоголя, Жандосова, Розыбакиева и Сатпаева.

По информации ТОО НИИ "Алматыгенплан", проектными работами предусмотрено комплексное преобразование городской инфраструктуры: улицы будут оснащены современными пешеходными дорожками, обеспечивающими безопасность и комфорт передвижения горожан. На тротуарах появятся удобные скамейки, беседки, урны с установкой новых опор освещения.

Все работы будут выполнены с учетом современных стандартов благоустройства по обеспечению комфорта, экологичности и привлекательности городской среды для жителей и гостей Алматы.

Ранее аким Алматы рассказывал о планах по развитию транспортной инфраструктуры и проекту BRT на проспекте Райымбека.

Также сообщалось, что в Наурызбайском районе Алматы проводится обустройство пешеходной зоны.