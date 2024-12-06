Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"От фасада до фасада": как изменятся улицы Алматы, рассказал Досаев

Опубликовано:

Вид на Алматы
Вид на Алматы. Фото: акимат Алматы

В Алматы внедряют новый принцип преобразования улиц – "от фасада до фасада". Об этом рассказал аким города Ерболат Досаев во время внеочередной сессии маслихата, передает NUR.KZ.

"Сегодня в развитых мегаполисах мира проводится комплексное благоустройство улиц по принципу "от фасада до фасада" с модернизацией всех инфраструктурных слоев. Мы впервые в Алматы начинаем применять этот международный опыт", - сказал глава города.

Как уточнил аким, по такому принципу на сегодня завершено проектирование по преобразованию проспекта Достык от Аль-Фараби до Курмангазы и улицы Пушкина от Гоголя до Райымбека. Строительство начнется в марте 2025 года. На эти цели предусмотрено 3,7 млрд тенге.

В 2025 году завершится проектирование еще 7 улиц - Радостовца, Макатаева, Ауэзова, Гоголя, Жандосова, Розыбакиева и Сатпаева.

По информации ТОО НИИ "Алматыгенплан", проектными работами предусмотрено комплексное преобразование городской инфраструктуры: улицы будут оснащены современными пешеходными дорожками, обеспечивающими безопасность и комфорт передвижения горожан. На тротуарах появятся удобные скамейки, беседки, урны с установкой новых опор освещения.

Все работы будут выполнены с учетом современных стандартов благоустройства по обеспечению комфорта, экологичности и привлекательности городской среды для жителей и гостей Алматы.

Ранее аким Алматы рассказывал о планах по развитию транспортной инфраструктуры и проекту BRT на проспекте Райымбека.

Также сообщалось, что в Наурызбайском районе Алматы проводится обустройство пешеходной зоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197061-ot-fasada-do-fasada-kak-izmenyatsya-ulicy-almaty-rasskazal-dosaev/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie