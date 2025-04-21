Чиновника наказали в Актау из-за осужденных, которые не работали

В Актау руководителя отдела ЖКХ привлекли к дисциплинарной ответственности из-за фиктивного исполнения общественных работ осужденными, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Актау провела проверку соблюдения порядка исполнения общественных работ 87 осужденными, состоящими на учете в службе пробации.

Исполнение работ было предусмотрено в местах, определенных городским акиматом.

В ходе проверки установлено, что 8 осужденных фактически не исполнили наказание в полном объеме, однако в табелях учета проставлены отметки о выполнении работы.

"Данная ситуация стала возможной в результате некачественного контроля со стороны структурного подразделения МИО, не обеспечившего проверку фактического исполнения работ", - отметили в прокуратуре Мангистауской области.

По акту надзора прокуратуры города к дисциплинарной ответственности привлекли руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Актау.

Ранее стало известно, что казахстанца, совершившего мелкое хищение, надеясь впечатлить девушку, отправили на общественные работы. Ему назначили работу по уборке снега на территории одного из городских парков, а также помощь в благоустройстве общественных пространств.

А жителю Аксу в Павлодарской области назначили 300 часов общественных работ из-за того, что он нанес травмы своему собутыльнику. Осужденный выполнял уборочные работы в местах, определенных городской администрацией, работая по четыре часа в день.