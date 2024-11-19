Житель Аксу избил знакомого и отправился убирать улицы

Жителю Аксу в Павлодарской области назначили 300 часов общественных работ из-за того, что он причинил средней степени тяжести вред здоровью собутыльнику, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, гражданин, состоящий на учете в службе пробации Аксу, выполняет общественные работы, занимаясь уборкой улиц в своем родном городе.

"При совместном распитии алкогольных напитков он нанес своему знакомому телесные повреждения средней степени. Суд признал мужчину виновным и назначил 300 часов обязательных общественных работ", - пояснили в МВД.

В настоящее время осужденный выполняет уборочные работы в местах, определенных городской администрацией, работая по четыре часа в день. С его слов, он осознал свою вину и встал на путь исправления.

Ранее в Алматы мужчине заменили условный срок на реальный из-за неоднократных нарушений условий пробационного режима. По информации суда, представляясь почетным гражданином Казахстана, он посещал мероприятия и даже давал интервью телеканалам.

А актюбинских предпринимателей призвали открывать цеха в исправительных учреждениях, чтобы улучшить ситуацию с трудоустройством осужденных. С начала года в регионе к этому привлекли уже четыре субъекта малого и среднего бизнеса.