Желание казахстанца впечатлить девушку обернулось его задержанием

Казахстанца, совершившего мелкое хищение, надеясь впечатлить девушку, отправили на общественные работы - парень добросовестно убирал снег, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в службе пробации ДУИС по Алматинской области и области Жетісу завершилось исполнение наказания в виде общественных работ, назначенных мужчине за мелкое хищение.

"Молодой человек, украв дорогой подарок в магазине, решил произвести впечатление на девушку. Однако его задержали на месте преступления", - рассказали в МВД.

Суд, учитывая признание вины и раскаяние, назначил парню 80 часов общественных работ. После суда его направили в службу пробации для постановки на учет и определения места выполнения общественных работ.

Сотрудники службы пробации провели разъяснительную беседу с осужденным, объяснив ему правила и график выполнения работ. Ему назначили работу по уборке снега на территории одного из городских парков, а также помощь в благоустройстве общественных пространств.

"Я осознал последствия своего проступка, это стало для меня уроком. Теперь я знаю, что лучше открыто говорить о своих чувствах, чем пытаться впечатлить кого-то, нарушая закон", - поделился осужденный.

Сотрудники службы пробации регулярно посещали место выполнения работ, чтобы контролировать выполнение наложенных судом обязательств и следить за соблюдением всех правил. Отмечается, что осужденный выполнил все требования добросовестно и без замечаний.

"Подобные меры наказания позволяют не только компенсировать вред обществу, но и помогают людям пересмотреть свои жизненные принципы. Надеемся, что этот случай станет примером того, как наказание может помочь человеку осознать свои ошибки и изменить свою жизнь к лучшему", - отметил начальник ДУИС Рысбек Тургумбаев.

Отметим, что по ч.1 ст.187 УК РК мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном размере, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

Президент Казахстана в начале 2025 года подписал поправки в КоАП, по которым граждан могут отправить на общественные работы за мелкие нарушения. Вводится новый вид административного взыскания с выполнением общественно полезных задач под контролем местных органов.