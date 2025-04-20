Проводник поезда спас жизнь ребенку в Казахстане

Мальчику, едущему из Алматы в Ташкент на лечение, стало плохо в поезде. Проводник поезда оказал ему первую медицинскую помощь, что позволило спасти ребенку жизнь, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщается в Telegram-канале АО "НК "КТЖ", во время поездки поезда №001 сообщением "Алматы - Ташкент" проводник спас жизнь 9-летнему мальчику, которому внезапно стало плохо в пути. Благодаря его оперативным действиям удалось избежать трагедии.

На станции Келес, во время погранично-таможенного досмотра, резко ухудшилось самочувствие 9-летнего пассажира Ярослава Ч., следовавшего с мамой в Ташкент на лечение. У ребенка начались судороги и ситуация требовала немедленной медицинской помощи.

Проводник поезда Куатбек Дауылбаев, заметив резкое ухудшение состояния ребенка, незамедлительно оказал первую медицинскую помощь. Он предотвратил западение языка, аккуратно зафиксировал голову мальчика в безопасном положении и обеспечил проходимость дыхательных путей. Благодаря его грамотным действиям удалось стабилизировать состояние ребёнка и спасти ему жизнь.

Куатбек Дауылбаев. Фото: КТЖ

Начальник поезда оперативно вызвал скорую помощь на ближайшую станцию. К моменту прибытия состава на станцию Келес медицинская бригада уже ожидала поезд. Ярослав был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение Ташкента.

Его мама выразила огромную благодарность проводнику Куатбеку Дауылбаеву за внимательность, профессионализм и неравнодушие.

Напомним, ранее в конце декабря экстренный случай произошел в самолете узбекских авиалиний - во время выполнения рейса Ташкент - Астана одной из пассажирок потребовалась помощь. Ее спас врач из Павлодара.

В январе этого года главный врач из области Жетісу Жаннур Сырымов спас жизнь пассажира в самолете, летевшего с группой паломников на борту из Мекки.

Также мы писали, что врач из Астаны спасла жизнь пенсионеру на борту самолета - у 85-летнего мужчины упало давление до критической отметки.

Еще один герой - интерн Динмухаммед Бектурган - во время полета на самолете авиакомпании Qazaq Air спас жизнь пассажиру. Во время рейса Кызылорда - Астана пассажир потерял сознание, у него остановились сердце и дыхание.