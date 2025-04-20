Детскую SIM-карту с защитой от порнографии и онлайн-казино тестируют в Алматы

Генеральный прокурор Берик Асылов написал в соцсети о том, что в Алматы прокуратура тестирует пилотный проект - специальную детскую SIM-карту, передает NUR.KZ.

Публикация появилась на странице Берика Асылова в соцсети Х.

Он сообщает, что в Алматы прокуратурой совместно с оператором связи TELE2/ALTEL запущен пилотный проект "SIM KIDS". Это специальная детская сим-карта, оснащенная функциями защиты от пропаганды суицида, порнографии, наркотиков, онлайн-казино и иных интернет-угроз.

"С помощью этой карты родители смогут видеть, какие приложения использует ребенок, ограничивать доступ к опасным сайтам, а также дозваниваться, даже если устройство переведено в беззвучный режим.

Проект вызвал большой интерес среди родителей. После завершения тестирования детская сим-карта станет доступна для всех", - отмечает генпрокурор.

По его словам, работа по созданию безопасной среды для детей должна идти на опережение.

"Ребенок должен быть защищен в цифровом пространстве от вовлечения в опасные игры суицидального характера, лудоманию, а также от любого негативного контента, способного нанести вред психике и исказить родительские ориентиры в его воспитании.

Важно помнить, что безопасность ребенка начинается с внимания в семье. Взрослым стоит быть чуткими к изменениям в настроении детей, их кругу общения и увлечениям", - резюмирует Берик Асылов.

Напомним, ранее в марте вице-министр просвещения заявил о планах внести поправки в законодательство, согласно которым родителей обяжут покупать детские SIM-карты детям.

Отметим, что вице-министр просвещения Едил Оспан рассказал о планах ввести в Казахстане детскую SIM-карту для защиты детей в интернете еще два года назад, в апреле 2023.

После этого экс-глава Минцифры Багдат Мусин в кулуарах кабмина высказался о планах Минпросвещения ввести детские SIM-карты в Казахстане. Он заявил, что это возможно.