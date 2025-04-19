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Кызылординка потребовала 200 тыс. тенге из-за куртки, которая ей не понравилась

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Женщина в магазине
Женщина в магазине. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кызылорде женщина обратилась в суд и потребовала 200 тыс. тенге компенсации морального вреда из-за купленной куртки, которая ей не понравилась, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице судов Кызылординской области в Facebook, в городском суде было рассмотрено дело о защите прав потребителя.

Женщина в своем иске указала, что в 2024 году приобрела куртку за 30 тыс. тенге в магазине, принадлежащем ответчику. Однако верхняя одежда ей не понравилась, поэтому через два часа она захотела вернуть товар, но ответчик не принял куртку обратно, проявил грубость и отказался вернуть деньги.

В связи с этим покупатель просила взыскать с ответчика деньги на товар и моральный вред.

В суде уточнили, что ответчик зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 12 июня 2020 года. Вид деятельности - розничная торговля товарами на рынке.

Постановлением Департамента государственных доходов по Кызылординской области ответчик признан виновным п.3 ст.284 КоАП РК в связи с непредставлением истцу чека контрольно-кассовой машины или товарного чека, на него наложено административное взыскание в виде предупреждения.

Ответчик в своем отзыве указал, что не согласен с иском. 10 февраля 2025 года он перечислил 30 тыс. тенге на банковскую карту покупательницы, доказательства причинения морального вреда истцом не представлены, в связи с чем просил оставить иск без удовлетворения.

В судебном заседании истец и его представитель поддержали иск и просили взыскать 200 тыс. тенге в качестве морального вреда, поскольку деньги были возвращены после обращения в суд.

Изучив материалы дела, суд частично удовлетворил иск. Решением суда взыскан моральный вред с ответчика в пользу истца в размере 50 тыс. тенге.

Добавим, что все потребители имеют право на качество товара и услуг. Если его нет, то убытки должны возместить. За 6 месяцев прошлого года в стране защитили права 10 тыс. человек и вернули им 777,1 млн тенге.

Ранее житель Астаны добился возврата дефектного автомобиля и возмещения потраченных средств у автосалона.

А в ЗКО была взыскана компенсация морального вреда и неустойка с автосалона в пользу покупателя. Мужчина получил более 2,3 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237316-kyzylordinka-potrebovala-200-tys-tenge-iz-za-kurtki-kotoraya-ey-ne-ponravilas/