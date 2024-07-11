Получается ли у казахстанцев вернуть деньги за некачественные товары и услуги

Все потребители имеют право на качество. Если его нет, то убытки должны возместить. С начала года в стране защитили права 10 тыс. человек и вернули им 777,1 млн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане потребители, независимо от того, покупают они товар или оплачивают услугу, имеют право на качество. Гарантирует это статья 13 закона РК "О защите прав потребителей".

Между тем, граждане регулярно сталкиваются с нарушением своих прав: иногда им продают некачественный товар, а в некоторых случаях продавцы даже пытаются навязать дополнительные услуги, что тоже является противоправным действием.

Тем не менее, многим гражданам в итоге удается защитить свои интересы и даже получить компенсацию за причиненный ущерб. Как сообщили в Комитете по защите прав потребителей, за шесть месяцев 2024 года специалисты ведомства смогли защитить интересы порядка 10 тыс. граждан и обеспечить возврат, обмен и замену товаров и услуг на сумму более 777,1 млн тенге.

Стоит отметить, что не все конфликтные ситуации касались покупки или оплаты недорогих товаров и услуг. Комитет вел 18 крупных дел в рамках которых вернул пострадавшим 112 млн тенге.

Также в рамках возврата средств на сумму не менее 5 млн тенге были защищены права 34 потребителей на общую сумму 437,6 млн тенге.

Были и совсем необычные ситуации. Так, например, в Шымкенте специалисты комитета помогли 5 гражданам вернуть деньги за некачественное обучение на онлайн-курсах – всего порядка 1,5 млн тенге.

В Астане за непредоставленные услуги фитнес-центра 28 потребителям вернули 5,3 млн тенге, а в Актюбинской области 34 потребителя смогли вернуть 60,4 млн тенге за неоказанные туристические услуги.

Таким образом, казахстанцы, попав в конфликтную ситуацию с продавцами или поставщиками услуг, могут обратиться за помощью и консультацией в местные департаменты по защите прав потребителей.