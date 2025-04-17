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Акимат Алматы обратился к жителям из-за обработки деревьев химикатами

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Обработка деревьев в Алматы
Обработка деревьев в Алматы. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города Алматы

В акимате Алматы сообщили, что для обработки деревьев в городе используют сертифицированные биологические и химические препараты низкого класса опасности, передает NUR.KZ.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что 20 апреля в Алматы стартует сезон биологической обработки зеленых насаждений. Отмечается, что это делают для улучшения состояния деревьев, повышения их устойчивости к вредителям и сохранения экологического баланса в городе.

"Работы осуществляются в ночное время: отсутствие прямого солнечного света способствует более длительному действию средств на вредителей за счет замедленного испарения", - сообщили в акимате.

План обработки на текущий год охватывает 2,3 миллиона зеленых насаждений на землях общего пользования и будет реализован в 4 этапа.

  • I этап, с 20 апреля по 30 мая - первая обработка (включая четырехкратную обработку дубов и двукратную - тополей);
  • II этап, с 1 июня по 30 июня - вторая обработка;
  • III этап, с 5 июля по 5 августа - третья обработка;
  • IV этап, с 15 августа по 20 сентября - четвертая обработка.

"Для обработки используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4), разрешенные к применению на территории страны с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных", - отметили в акимате.

Сообщается, что за последние 4 года зафиксирована высокая эффективность препаратов.

Ранее мы писали о правилах содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов. Они включают:

  • устройство приствольных лунок и их рыхление, и прополка;
  • побелка штамба деревьев;
  • стрижка живой изгороди, поднятие штамба у деревьев, удаление поросли;
  • покос травы, прополка сорняков;
  • зимнее укрытие зеленных насаждений (деревья, кустарники, многолетние цветы);
  • полив зеленых насаждений на протяжении всего вегетационного периода;
  • кронирование деревьев;
  • формирование кроны деревьев и др.

Напомним, в 2023 году аким города Ерболат Досаев ответил, почему в Алматы прекратили белить деревья известкой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236545-akimat-almaty-obratilsya-k-zhitelyam-iz-za-obrabotki-derevev-himikatami/